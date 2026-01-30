２００億ウォン（約２０億円）の脱税疑惑で物議をかもしている韓国男性グループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）メンバーで俳優のチャウヌについて３０日、韓国放送局・ＹＴＮラジオ番組「イ・ウォンファ弁護士の事件Ｘファイル」が取り上げた。

同番組にゲスト出演したキム・ジョンギ弁護士は「もし、チャウヌ氏の実母が経営するウナギ店の住所にスタッフが一人もいなかったり、実質的業務がなく手数料だけを取得したりする構造であれば、国税庁の『ペーパーカンパニー』という判断を覆すのは非常に厳しく、国税庁が通達した税金をそのまま納付しなければならない可能性が大きい」と予想した。

チャウヌは過去に自身のＳＮＳで、ウナギを堪能する様子を投稿。その投稿を、ウナギ店の公式ＳＮＳが引用する形で、チャウヌを常連客として紹介した。この点については「直接的な脱税ではないが、裁判で『法人を故意に隠蔽しようとした』という、非常に強力な状況証拠となりえる」と指摘。「国税庁の『ペーパーカンパニー』という主張に力を与える、決定的な手がかりとなるだろう」と予測した。