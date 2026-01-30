写真映えもしっかり狙える♡ 女子会におすすめの【ブルベ血色】メイク講座

新しい出会いが増える春に向かうにつれ、友だちとの楽しいごはん会や、気になる彼とのしっぽりデートなど、飲みの機会が増加♡ そこで今回は、北里琉をお手本に、女子会でおしゃれしていく日の「ブルベ血色メイク」をお届けします。写真映えもしっかり狙えるメイクテクをぜひ参考にしてみて！

ダウンライトに勝つ【盛れ♡ ブルベ血色メイク】 Situation：女子会でおしゃれしていく日 ワンピース 15,950円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 イヤーカフ（2個セット）9,900円／アビステ チョーカー／スタイリスト私物

Use it! 使用するコスメはこちら♡ 【a】ドレスドブルーム アイズ 102 6,600円／ジルスチュアート ビューティ（限定）

▶︎しっとりしたパウダーが、上品な輝きと密着力をかなえる。 【b】ブラッシュ N 905（アジア限定色）5,390円／NARS JAPAN

▶︎マットな淡ピンクが表情に甘さを加える。 【c】シアーブリーズハイライター 02 1,760円／wakemake

▶︎やさしく光る淡ピンクで自然なツヤ肌を演出するハイライト。 【d】ヘルシーグロウバームスティック08 1,540円／wakemake

▶︎鮮やかな青みピンクのジューシーなツヤリップでブルベ顔に。

【EYE】チークにあわせてまぶたもブルべ寄り ダウンライトの下では目元のホリが影になり、沈んで見えやすくなるため、暗色は避けるのが得策。 さらに、メイクだけが浮かないよう、青みに加えてコーラル寄りのカラーを目元の小範囲に混ぜてバランスを取って。

How to 青み×黄みピンクで照明との調和を図る aの上と左の2色をブレンドし、上まぶた全体に塗る。下目尻の三角ゾーンには、上と右の2色を混ぜてオン。目頭には青みピンクの左をトッピングし、目元の華やかさを高めて。

【CHEEK＆HIGHLIGHT】暖色ライトに溶け込まない青みピンクを！ ムードのある色温度低めの暖色系の照明が多い店内だと、肌は赤みやくすみを帯びやすいので要注意。 そんなレストランでの女子会には、淡いトーンの青みピンクのヴェールをかけ、肌の血色と透明感をぐっと引き上げて。

How to 光を受けやすい位置に青みピンクをオン ほお骨の一番高さのある位置を起点にbを塗布。ブラシで目尻側から内に向かってトントンとぼかし広げる。cもブラシを使い、bの上に少しかかるようにほお骨の角にのせる。

【LIP】写真で映える攻めな濃い色リップ 目元に締め色を使わなかった分、リップで色を盛って顔のメリハリ出しを。フラッシュをたいて写真を撮るときも、色が飛ばない＆ケバく映らない、ツヤあり濃色をチョイスして。

How to リップ直塗りでしっかり色づけ 鮮やかだけど適度な透けツヤ感がきれいな青みピンクのdを唇に直塗り。上下の唇とも中央だけ少しオーバーさせながら塗って、ぷっくりした立体感もメイク。

完成♡ たった4つのコスメで完成♡ 透明感あふれるブルベメイクで写真映えもバツグン！ 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／佐々木れな（Three PEACE）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉