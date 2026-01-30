強烈な寒気が再び流れ込んでいる日本列島。金沢市で積雪が平年の5倍となるなど、各地で記録的な大雪となっています。

午前0時半すぎの新潟県十日町市。きのう夜から大粒の雪が降り続きました。

金沢市では41センチと平年を上回る積雪に。地元の青年会議所のメンバーが雪かきにあたりました。

「カチカチですね。上の方は柔らかいんですけど」

東北や北陸の日本海側で大雪をもたらした今回の寒気。

80代

「屋根がつぶれるかもしれない。雪のやり場がないからどうにもならない。まいった」

この強烈な寒気の影響で、きのうの夜は関東でも雪が降りました。

記者

「正午すぎの箱根芦之湯です。手元の気温計は3.9℃を示しています。手足がかじかむような寒さで路面には雪が残っています」

けさマイナス5℃まで気温が下がった神奈川県の箱根。冬の箱根では、雪道や路面凍結は珍しくありません。

そこで、箱根にあるこちらのホテルが打ち出したプランが…

箱根湯の花プリンスホテル ホテル営業 櫻井幹大さん

「冬用タイヤでお越し頂いたお客様限定のプラン。最大20％割引のプラン」

冬用タイヤを装着しているだけで、豊かな自然に囲まれた露天風呂や豪華な夕食が楽しめるプランが最大20%オフになるんです。

箱根湯の花プリンスホテル ホテル営業 櫻井幹大さん

「突然の雪、朝晩の冷え込みによる路面の凍結もあるので、お客様には冬の備えをしっかりして来てもらえれば、冬の箱根を十分楽しんでもらえるのかなと考えている」