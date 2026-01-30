寒い時こそ！体温まる“熱々グルメ”！鍋グランプリ＆ホットカクテルフェア あなたの好きな1杯は？
連日、寒い日が続く中、体が温まるグルメを集めたイベントが人気となっています。「ふるさと鍋」に「ホットカクテル」、この週末も楽しめるイベントを取材しました。
大鍋の中で煮込まれていたのはアンコウの肝。
きょうから東京・日比谷公園で開催されている「ふるさと鍋グランプリ」。ご当地を感じる20の鍋が登場し、ナンバー1を決めるんです。
ごろっとした里芋や野菜の旨味がたっぷり！こちらは前回優勝した山形のいも煮です。
これに立ち向かうのが…
報告
「大鍋にたくさんのカニが入っています」
北海道・厚岸産の毛ガニをまるごと、しかも大量に煮込むことで濃厚な味わいに。器にもそのまま1杯のせちゃうので…
客
「丸ごと1杯入っているのスゴイ。絶対にこれだ！と思って」
「カニ1杯入っていて、味噌が詰まっていて美味しい。ほかほかです。北海道来た気分です」
北海道アツマル水産
「カニ祭りだぞ！いくぞ！」
「なまらうまいぞ！」
さらに会場で気になったのが…
鍋のイベントに唐揚げ？これに、いりこ出汁のスープをかけ、大根おろしなどの薬味をのせて食べる、その名も「からあげみぞれ鍋」です。
アメリカから
「オイシイです。からあげと鍋の完璧なコラボレーションです」
四国屋台村
「肉は愛媛県産、松山どりなんですが、塩が新居浜産、塩からあげです」
Nスタ
「なぜ、からあげの鍋にした？」
四国屋台村
「おいしいからです。じゃんじゃん揚げるんで、じゃんじゃん食べに来てください」
東京はけさ、氷点下0.5℃を観測。週末にかけて寒さが続くとのことで、あったか〜いグルメに加え、お酒で体を温めるイベントも開催されています。
上野公園で現在行われているのも、その一つ。ホットカクテルフェアです。
客
「こんな贅沢はないなと思い、堪能してます」
店員
「日本酒和風だし割りです」
日本酒と鰹だしが合う。特製・日本酒の出汁割りに…、蜂蜜入りのラム酒にバターを添えた大人なカクテル「ホットバタードラム」も。
客
「バターが入っていて、結構甘い感じのカクテルです。おいしいです」
これには、あつあつにとろけた濃厚なチェダーチーズのサンドウィッチを合わせるのがオススメだそう。
デザート風のカクテルも。ブランデーとココアをあわせ、マシュマロをトッピングした1杯に…
客
「普通のココアよりもアルコールが入る分おいしい。ブランデーの香りもいい」
ノンアルコールもあるので、幅広い年代が楽しめます。