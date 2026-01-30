連日、寒い日が続く中、体が温まるグルメを集めたイベントが人気となっています。「ふるさと鍋」に「ホットカクテル」、この週末も楽しめるイベントを取材しました。

大鍋の中で煮込まれていたのはアンコウの肝。

きょうから東京・日比谷公園で開催されている「ふるさと鍋グランプリ」。ご当地を感じる20の鍋が登場し、ナンバー1を決めるんです。

ごろっとした里芋や野菜の旨味がたっぷり！こちらは前回優勝した山形のいも煮です。

これに立ち向かうのが…

報告

「大鍋にたくさんのカニが入っています」

北海道・厚岸産の毛ガニをまるごと、しかも大量に煮込むことで濃厚な味わいに。器にもそのまま1杯のせちゃうので…

客

「丸ごと1杯入っているのスゴイ。絶対にこれだ！と思って」

「カニ1杯入っていて、味噌が詰まっていて美味しい。ほかほかです。北海道来た気分です」

北海道アツマル水産

「カニ祭りだぞ！いくぞ！」

「なまらうまいぞ！」

さらに会場で気になったのが…

鍋のイベントに唐揚げ？これに、いりこ出汁のスープをかけ、大根おろしなどの薬味をのせて食べる、その名も「からあげみぞれ鍋」です。

アメリカから

「オイシイです。からあげと鍋の完璧なコラボレーションです」

四国屋台村

「肉は愛媛県産、松山どりなんですが、塩が新居浜産、塩からあげです」

Nスタ

「なぜ、からあげの鍋にした？」

四国屋台村

「おいしいからです。じゃんじゃん揚げるんで、じゃんじゃん食べに来てください」

東京はけさ、氷点下0.5℃を観測。週末にかけて寒さが続くとのことで、あったか〜いグルメに加え、お酒で体を温めるイベントも開催されています。

上野公園で現在行われているのも、その一つ。ホットカクテルフェアです。

客

「こんな贅沢はないなと思い、堪能してます」

店員

「日本酒和風だし割りです」

日本酒と鰹だしが合う。特製・日本酒の出汁割りに…、蜂蜜入りのラム酒にバターを添えた大人なカクテル「ホットバタードラム」も。

客

「バターが入っていて、結構甘い感じのカクテルです。おいしいです」

これには、あつあつにとろけた濃厚なチェダーチーズのサンドウィッチを合わせるのがオススメだそう。

デザート風のカクテルも。ブランデーとココアをあわせ、マシュマロをトッピングした1杯に…

客

「普通のココアよりもアルコールが入る分おいしい。ブランデーの香りもいい」

ノンアルコールもあるので、幅広い年代が楽しめます。