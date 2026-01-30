お笑いコンビ・スカチャンのヤジマリー。が３０日、鬼越トマホークのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場。ネタで不可欠なスプレー缶について、１年でかかるスプレー代金を告白。鬼越も絶句した。

ヤジマリー。は腰にスプレー缶をつけ、シュッとやるのが鉄板ネタ。そのため常にスプレー缶を常備していなければならず、１年でなんと「８２万円」もスプレー代がかかっているという。「２本セットで８００円から１０００円ぐらい」だといい、鬼越の２人も「８２万？」と絶句した。

１本はどれぐらいで無くなるのか？という質問には、スプレー缶を縦ではなく、横にして使うため、中身はあっても出なくなるといい「ハンパなスプレー缶に結構悩まされている。半分だけ残ったのが２００〜３００本ある」と打ち明けた。

スプレーは「ネタだったら２ステ持つかどうか。営業だと余計噴射するから１ステで取り換える」ということから、ネットで安いものを見つけてこまめに購入しているというが、ある日、相方のみやが「２本で６０円」という破格の通販を発見。すぐにヤジマリー。は２００本を注文したところカードがエラー。そして翌日にはヤジマリー。のカードが海外で悪用されていたという。

すぐに警察に行ったところ、なぜかヤジマリー。は取調室へ。警察官から「なんでそもそも２００本も買ったのか」と怪しまれる始末。ヤジマリー。は「芸人やってまして、腰にスプレーでシューって」などと説明。別の警官がカメラを持ってきて「参考にするので、エアでやってください」と言われ、スプレーがないままネタをするハメに。スプレー噴射のところで「止まって下さい」と言われ写真を何枚も撮られたと振り返り、鬼越も爆笑していた。