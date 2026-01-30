第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われ、昨秋の明治神宮大会で優勝した九州国際大付（福岡）の4年ぶり4度目の出場が決まった。

【32校出そろう！ 出場校はこちら】

城野慶太主将（2年）は「イチローさんに教わったことを甲子園で見せられるように頑張りたい」と「恩返し」の勝利を誓った。

昨年11月、米野球殿堂入りしたイチロー氏が北九州市若松区の同校グラウンドを訪れ直接指導を受けた。「走塁やリードの仕方を教わってみんな変わりました」と城野。さらにスローイングの指導も受け「野手の肩が早くできすぎて怖いぐらい。控え選手も力のある球を投げられるようになってびっくりした」と楠城祐介監督が驚くほどの成長を見せている。

イチロー氏の来訪は優勝した明治神宮大会前から決まっており、プレー以外でも「イチローさんに来てもらって恥ずかしくないチームになろう」とチーム全体で意識を高めてきた。「少しでも変わったところをイチローさんに見せられるように頑張ります」と城野主将は力を込めた。