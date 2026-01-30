＜成長の証？＞3歳児の意地悪な行動を注意するけどなおらない…。伝わる声かけや共感って？
3歳ごろのわが子が急に友だちに意地悪をしたり、おもちゃをひとり占めしたりする姿を見て「うちの子、どうしちゃったの？」と悩んだことがあるママは、決して少なくないでしょう。特に上の子にはなかった行動を下の子がしていると「育て方に問題があるのか」と不安になるかもしれません。
『3歳のわが子（下の子）が、他のお友だちに意地悪をすることがあります』
今回の投稿者さんの「3歳のわが子が意地悪をする」というお悩み。どうやら友だちに対して意地悪な行動をしたり、通せんぼをしたりしてしまうようです。投稿者さんはお子さんの気持ちに寄り添いつつ、その都度注意をしていますが、なかなか改善しないのだそう。上の子は意地悪な行動をすることはなかったので、投稿者さんとしても悩んでいるようですね。
悩める投稿者さんに、先輩ママたちからは「3歳児の意地悪な行動は"あるある"」との声がかけられました。
『性格の違いは確かにあるだろうけどさ、3歳なんて貪欲な時期だから珍しいことでもないと思う』
『3歳だとまだまだ自分本位だもん』
3歳は欲望に忠実な時期なのかもしれません。自我も芽生えてワガママを言いたい盛りではないでしょうか。他人の気持ちよりも自分の気持ちや欲望を優先してしまうことは、決して珍しいことではありません。だからこそママたちは「あるある」だと判断したようです。
きょうだいで性格が違うのは当たり前
投稿者さんは「上の子は意地悪な行動をしなかったのに」と疑問に思っています。これに対しては「きょうだい差」の視点が重要でしょう。
『上の子と下の子で違うのはある意味当たり前だよ。家だと下の子はたいてい譲ってもらえるしね。今、他人相手に「ひとり占めする」とか「譲る」とかを学習しているところなんじゃないかな』
下の子は家庭内で譲ってもらう経験が多いものでしょう。そのため外で「ひとり占め」の感情が強く出る傾向があるのかもしれません。また生まれ持った個性もあるでしょう。下の子の個性として受け止めるべきだという意見も見られました。
「共感」の仕方が一つのポイント？
「わかるよ」だけだと伝わらない
意地悪な行動を繰り返すお子さんに投稿者さんが「共感しつつ」対応していた点に対して、ママたちのあいだで「共感」の是非が議論されました。
悪い行動の直後に安易な共感を示すのは危険だと、先輩ママたちは警告しました。
『そういうときは共感ってしないほうがいいと思う。強化するだけだよ』
『悪いことをしたときはしっかり叱らないとさらにワガママになるかもよ』
意地悪な行動そのものにまで「わかるよ」と伝えてしまうと、子どもは「意地悪してもママは許してくれる」と誤解する可能性もあるかもしれません。子どもが意地悪な行動を繰り返すことにつながりかないという声も。
共感とは、気持ちを代弁すること
本当に子どもに寄り添うとは、行為と気持ちを切り離して考えることだとママたちは考えます。
『本当に共感するなら「ひとり占めしたいんだね」って言ってみたら？』
「ひとり占めしたかったんだね」と、意地悪な行動の裏にある欲求や感情を、言葉で代弁してあげることが真の共感だとのコメントが寄せられました。そのうえで「でもお友だちを邪魔するのはダメだよ」と、行為に対しては明確に「ノー」を伝えることが重要です。
「どうしたらよかった？」と考えさせてみる
意地悪な行動を改善して少しずつ社会性を身につけさせるには、具体的な叱り方と声かけが不可欠です。
『わかりやすく「あなたと同じで、お友だちも見たいよね？ 邪魔になるから寄ろうか、一緒に見たほうが楽しいよ。邪魔されて見られないのは嫌だよね？」とかの声かけでよくない？』
『3歳だともう、親からの「今度はこうしようね」という指導よりも「どうしたらよかった？」に答えさせたらいいと思う』
『「自分がされて嫌なことは人にしない。お友だちがいなくなるよ」と教える』
優しく諭すように声かけをすることで、子どもも話を聞きやすくなるはずです。3歳くらいになると自分の行為が「悪いこと」であると認識していることもあるものです。親が先回りして教えるのではなく、子ども自身に考えさせる問いかけも有効ではないでしょうか。さらに相手の気持ちを想像させることも重要です。それにより「お友だちは大切にしたい」と思い、意地悪な行動をやめるかもしれません。
根気強く声かけをしよう！きっと数年後には
同じ経験をした先輩ママたちからは、投稿者さんに対して力強いエールが送られました。
『すっごくわかる。うちは息子が本当にそんな感じだった。毎回疲れるけど都度言い聞かせて育てて、今は5歳だけど意地悪な行動はまったくなくなったよ。小さい子には優しくするお兄さんになれたから、投稿者さんもきっと大丈夫。頑張って！』
3歳児の意地悪な行動は、社会性が育っているサインではないでしょうか。重要なのは行為そのものを許容せず、親が毅然と叱ること。そして子どもが「どうしたら周りのみんなと楽しくいられるか」を自分で考えられるよう、根気強く正しい声かけを続けることです。時間はかかるかもしれませんが、成果が出ると信じて頑張りましょう。