King ＆ Prince、「Waltz for Lily」ジャケット公開 メンバー選曲のセルフカバーやスタジオライブ映像を収録
King ＆ Princeが3月25日にリリースする18枚目のシングル「Waltz for Lily」の全4形態のジャケット写真と、CDおよびBlu-ray・DVD収録内容が公開された。
【画像】妖精かな…？幻想的な「Waltz for Lily」ジャケット
永瀬廉×吉川愛のW主演映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の主題歌となっている表題曲「Waltz for Lily」は、昨年リリースの「Theater」のファンクをベースにしたトラックから一転、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。King ＆ Princeだからこそ実現した曲調の振り幅にも注目の楽曲となっている。
1月23日にYouTubeで公開されたワンフレーズだけのティザー映像は、「絵画から抜け出してきたような二人」「美という言葉が似合いすぎてる」と話題を呼び、メンバーが『花の要素や輝きのある素材を取り入れ、セットの雰囲気と調和するよう、全体の世界観を意識して仕上げた』と語るこだわりの詰まったスタイリングも見どころとなっている。
初回限定盤A／Bのカップリングには、メンバーが選曲した2曲「Misbehave」「I promise」のセルフカバーが収録される。特典映像は、初回限定盤Aに「Waltz for Lily」のMusic Video、Music Video Parallel reel、そして撮影メイキング映像を収録。初回限定盤Bでは、昨年実施したイベント“King & Princeとうちあげ花火2025”および“7th アルバム「STARRING」プレミアナイト” の密着映像を楽しむことができ、どちらも見応えある特典映像となっている。
さらに、初回限定LIVE盤の特典映像として、前作シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know」で誕生したスタジオライブ企画 ”Quiet Session Club” の第2弾となるオリジナルライブ映像が収録されることが決定した。コンサートや音楽番組とは趣向を変えた演出でKing ＆ Princeの音楽をじっくりと楽しめる空間になっているので、ぜひ注目して欲しい。
そしてカップリングには、この ”Quiet Session Club” 楽曲のライブ音源を収録。”Quiet Session Club”ならではの特別なアレンジを、映像とライブ音源で堪能することができる。
