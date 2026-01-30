新潟県内は、山沿いを中心に広い範囲で積雪が2メートル以上となっています。週末は平地でも大雪の恐れがありそうです。週末の天気について石黒菖気象予報士の解説です。

例年ですと、最も積雪が多くなるのが2月中旬なんですが、既にそのピークの時期の積雪を超える量となっています。



大雪の峠はいったん越えたんですが、この週末も雪の降りやすい状態が続きます。





31日土曜も断続的に雪が降る変わりやすい天気ですが、雪は注意報級未満というところが多くなりそうです。ただ西風にのって日本海から雪雲が入り、魚沼市や福島県境、山形県境では雪の量が多くなりそうです。そして広く気をつけたいのが、2月1日の日曜日です。上空の気圧の低い領域が通過する影響で、日本海では風の動きが複雑になります。異なる風同士がぶつかり合うことでシアラインという前線のようなものが発生します。かかるところでは雪が強まり、平地でも再び大雪の可能性があります。水っぽい雪であまり積もらないという可能性もありますが、夜にかけてかかり続けそうなので注意をしてください。1日は新潟市でも雪が積もりそうですが、予想にブレがあって強まるエリアががらっと変わる可能性があります。日曜日は最新情報の確認してください。そして、日曜日の雪は来週の月曜日まで引きずりそうです。月曜日の朝は時間に余裕を持った行動をとってください。最高気温は立春に向けて平年よりも高くなりますが、週末は強い寒気が入る可能性があり、また下がりそうなので、注意が必要です。