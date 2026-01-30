俳優の高橋英樹が29日に自身のアメブロを更新。自身と愛犬・プッチへのプレゼントが届いたことを明かした。

この日、高橋は「ファンの方から私のバースデーとプッチへのプレゼントが届きました」と切り出し、「プッチには可愛いタンクトップ」と犬用の洋服の写真を公開。コンソメスープのデザインを模した、「プッチ」の名前入りのオリジナルの贈り物に「笑っちゃうなあ！」と楽しげにつづった。

また、「私にはクッションカバーを！」と高橋の名前ともうすぐ迎える年齢“82”が入ったプレゼントを披露した。その他にも「プッチのおもちゃも、、82歳を迎えるヒデキカードも沢山！」など様々な贈り物を写真とともに紹介した。ファンオリジナルのプレゼントの数々に「笑えてホッコリのオフィスみんな！でした！有り難うございます」と感謝の言葉を述べ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「英樹さんもプッチ君も愛されて お幸せですね」「82歳!?もっともっとお若いと思っていました」「最高に楽しくお洒落な品々ですね」などのコメントが寄せられている。