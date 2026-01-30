ポニーキャニオン主催の3マン企画『P's TRIVAL 02』4月12日開催決定！出演は土岐隼一×伊東健人×TVアニメ『東京リベンジャーズ』！Opening ActとしてOrJourneyも登場！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

第1弾発表とともに注目を集めている、ポニーキャニオンのアニメ音楽レーベル・P’s Recordsの新レーベルライブ「P’s TRIVAL」。

第2弾となる「P’s TRIVAL 02」が4月12日(日)になかのZERO大ホールでの開催が決定した。第2弾の出演者は土岐隼一・伊東健人・TVアニメ『東京リベンジャーズ』、またOpening ActとしてOrJourneyも参加する。TVアニメ『東京リベンジャーズ』からは、新祐樹、林勇、福西勝也、水中雅章、土岐隼一が参加予定となっており、豪華出演者で実施される。

「P’s TRIVAL」はレーベルメイトとしての仲間-TRIBE-であり、切磋琢磨していくライバル-RIVAL-でもある、3組-TRI-のアーティストによって、どんな化学反応が起きるのかを試していく-TRY-、実験的3マンライブとのこと。

またライブ解禁に合わせ、ECサイト「きゃにめ」にてチケットの最速先行販売申込もスタート。

アニソンフェスでは味わえない濃密さで、3組のアーティストの魅力に触れることができる、ここでしか見られない特別なライブをぜひ現地で体感してほしい。

●イベント情報

『P’s TRIVAL 02』

2026年4月12日(日)

開場16:45/開演17:30

会場：なかのZERO大ホール

チケット料金：指定席 \9,900(税込)

出演

土岐隼一

伊東健人

TVアニメ『東京リベンジャーズ』新祐樹（花垣武道 役）/林勇（佐野万次郎 役）/福西勝也（龍宮寺堅 役）/水中雅章（場地圭介 役）/土岐隼一（羽宮一虎 役）

Opening Act

Or Journey

※開場・開演時間、出演者、内容は予告なく変更する場合がございます。

チケット情報

ECサイト「きゃにめ」にて最速先行販売

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/339

≪販売スケジュール≫

申込受付期間 2026/01/29(木) 〜 2026/02/17(火) 23:59

抽選結果発表 2026/02/20(金) 19:00以降

支払手続期間 2026/02/20(金) 19:00 〜 2026/02/23(月) 23:59

※申込多数の場合は抽選となります

・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。

チケット販売に関するお問い合わせ

きゃにめ

https://canime.jp/help/ticket/

※公演内容や抽選結果・当選者情報に関するお問い合わせはお答えすることができません。

関連リンク

『P’s TRIVAL』公式サイト

https://pslive.jp