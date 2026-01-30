ポニーキャニオン主催の3マン企画『P's TRIVAL 02』4月12日開催決定！出演は土岐隼一×伊東健人×TVアニメ『東京リベンジャーズ』！Opening ActとしてOrJourneyも登場！
第1弾発表とともに注目を集めている、ポニーキャニオンのアニメ音楽レーベル・P’s Recordsの新レーベルライブ「P’s TRIVAL」。
第2弾となる「P’s TRIVAL 02」が4月12日(日)になかのZERO大ホールでの開催が決定した。第2弾の出演者は土岐隼一・伊東健人・TVアニメ『東京リベンジャーズ』、またOpening ActとしてOrJourneyも参加する。TVアニメ『東京リベンジャーズ』からは、新祐樹、林勇、福西勝也、水中雅章、土岐隼一が参加予定となっており、豪華出演者で実施される。
「P’s TRIVAL」はレーベルメイトとしての仲間-TRIBE-であり、切磋琢磨していくライバル-RIVAL-でもある、3組-TRI-のアーティストによって、どんな化学反応が起きるのかを試していく-TRY-、実験的3マンライブとのこと。
またライブ解禁に合わせ、ECサイト「きゃにめ」にてチケットの最速先行販売申込もスタート。
アニソンフェスでは味わえない濃密さで、3組のアーティストの魅力に触れることができる、ここでしか見られない特別なライブをぜひ現地で体感してほしい。
●イベント情報
『P’s TRIVAL 02』
2026年4月12日(日)
開場16:45/開演17:30
会場：なかのZERO大ホール
チケット料金：指定席 \9,900(税込)
出演
土岐隼一
伊東健人
TVアニメ『東京リベンジャーズ』新祐樹（花垣武道 役）/林勇（佐野万次郎 役）/福西勝也（龍宮寺堅 役）/水中雅章（場地圭介 役）/土岐隼一（羽宮一虎 役）
Opening Act
Or Journey
※開場・開演時間、出演者、内容は予告なく変更する場合がございます。
チケット情報
ECサイト「きゃにめ」にて最速先行販売
https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/339
≪販売スケジュール≫
申込受付期間 2026/01/29(木) 〜 2026/02/17(火) 23:59
抽選結果発表 2026/02/20(金) 19:00以降
支払手続期間 2026/02/20(金) 19:00 〜 2026/02/23(月) 23:59
※申込多数の場合は抽選となります
・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。
・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。
チケット販売に関するお問い合わせ
きゃにめ
https://canime.jp/help/ticket/
※公演内容や抽選結果・当選者情報に関するお問い合わせはお答えすることができません。
関連リンク
『P’s TRIVAL』公式サイト
https://pslive.jp