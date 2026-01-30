青木柚、実写映画「ブルーロック」五十嵐栗夢役で出演決定 キャスト発表5人目
【モデルプレス＝2026/01/30】俳優の青木柚が、高橋文哉主演の実写映画『ブルーロック』（2026年夏公開）に五十嵐栗夢（いがらし・ぐりむ）役で出演することが決定。1月30日、映画の公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】「ブルーロック」イガグリの実写ビジュアル
本作は累計発行部数5000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）の実写映画化。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップイヤーである2026年夏の公開を予定している。
青木は、実家の寺を継がないためにプロサッカー選手を目指す、諦めない心が武器の五十嵐を演じる。
1月26日より映画公式SNSが始動し、2月6日までの12日間連続で、物語のメインとなるチームZメンバー12人が毎日1人ずつSNS上で解禁。これまで、主人公・潔世一（いさぎ・よいち）役の高橋（文）をはじめ、蜂楽廻（ばちら・めぐる）役・櫻井海音、千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役・なにわ男子の高橋恭平、國神錬介（くにがみ・れんすけ）役・野村康太の出演が発表された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ブルーロック」イガグリの実写ビジュアル
◆青木柚、実写映画「ブルーロック」出演決定
本作は累計発行部数5000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）の実写映画化。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップイヤーである2026年夏の公開を予定している。
◆人気サッカー漫画「ブルーロック」実写化 キャストは12日連続解禁
1月26日より映画公式SNSが始動し、2月6日までの12日間連続で、物語のメインとなるチームZメンバー12人が毎日1人ずつSNS上で解禁。これまで、主人公・潔世一（いさぎ・よいち）役の高橋（文）をはじめ、蜂楽廻（ばちら・めぐる）役・櫻井海音、千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役・なにわ男子の高橋恭平、國神錬介（くにがみ・れんすけ）役・野村康太の出演が発表された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】