乃木坂46、フェス未配信部分ライブ映像期間限定公開
【モデルプレス＝2026/01/30】乃木坂46が、公式YouTubeチャンネルにて「歩道橋」のライブパフォーマンス映像を期間限定で公開した。
【写真】乃木坂46井上和「本当に可愛くて」絶賛の後輩
2026年4月に開催される大型フェス「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」に出演することを記念し、今回公開された映像は、2025年に開催された同フェスの未配信部分のパフォーマンス。会場を熱狂させた感動のパフォーマンスを、2026年4月の本公演に先駆けて振り返ることができる、貴重な機会となっている。
「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」では、乃木坂46は2026年4月3日にKアリーナ横浜で開催される『CENTRAL STAGE』への出演が決定している。
昨年の「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」にて、多くの観客を魅了した「歩道橋」のライブ映像。2年連続出演への期待が高まる、臨場感あふれる映像となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46井上和「本当に可愛くて」絶賛の後輩
◆乃木坂46、ライブ映像期間限定公開
2026年4月に開催される大型フェス「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」に出演することを記念し、今回公開された映像は、2025年に開催された同フェスの未配信部分のパフォーマンス。会場を熱狂させた感動のパフォーマンスを、2026年4月の本公演に先駆けて振り返ることができる、貴重な機会となっている。
昨年の「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」にて、多くの観客を魅了した「歩道橋」のライブ映像。2年連続出演への期待が高まる、臨場感あふれる映像となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】