全国に指名手配されていた、日本最大の風俗スカウトグループの会長が、潜伏先の奄美市で逮捕された事件で、男が確保される際の様子が分かりました。

コンビニエンスストアの店内で多くの警察官に囲まれる黒いフードを被った男。奄美市の住民が撮影した動画に映っているのは日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者(40)が警察に確保される様子です。

今月26日、東京都の暴力団排除条例違反の疑いで潜伏先の奄美市で逮捕されました。

小畑容疑者は2023年、女性に対する風俗店への違法なスカウト行為を黙認してもらう代わりに、暴力団側に60万円のみかじめ料を渡した疑いがもたれています。今月21日に全国に指名手配され、「奄美の方で似ている人物がいる」と匿名の情報提供があり、今回の逮捕につながりました。

暴力団に繋がる指名手配犯が奄美市で捕まったことに地元の住民は…

（地元の住民）「小さな島だけど、まさかそういう人物が潜伏していると考えられなかったので怖い」

（地元の住民）「都会での話と思っていたが、島でもそういう人が捕まることにびっくりしたのと怖い」

警視庁は今後、「ナチュラル」の実態を解明していく方針です。

・