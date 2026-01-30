

岡山県庁

岡山県高梁市のファミリーレストランで、食事をした26人が嘔吐や下痢などの症状を訴える集団食中毒が発生しました。このうち3人は入院したということです。

岡山県生活衛生課によりますと、1月28日に高梁市の病院から備北保健所へ「高梁市のファミリーレストランで飲食をして嘔吐・下痢の症状がある患者を診察した」という通報がありました。

備北保健所が調べたところ、1月25日～27日の間に食事をした少なくとも7グループ40人のうち、10代から60代の26人が嘔吐や下痢・発熱などの症状を訴えていることがわかりました。このうち3人は入院したということです。

患者の便からノロウイルスが検出されたことなどから備北保健所は食中毒と断定し、このファミリーレストランを1月3０日から2月2日まで4日間の営業停止処分としました。

原因となる食品は現在調査中で、患者の容体は快方に向かっているということです。

岡山県は2025年12月18日からノロウイルス食中毒注意報を発令していて

「調理前やトイレ後の厳重な手洗い、食品の十分な加熱を徹底してほしい」としています。