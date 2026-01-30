欧州株 堅調、米株先物が売りに押される中で
欧州株 堅調、米株先物が売りに押される中で
東京時間19:48現在
英ＦＴＳＥ100 10185.49（+13.73 +0.14%）
独ＤＡＸ 24447.14（+137.68 +0.55%）
仏ＣＡＣ40 8098.87（+27.51 +0.34%）
スイスＳＭＩ 13172.35（+24.42 +0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:48現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48830.00（-340.00 -0.69%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6942.25（-50.50 -0.72%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25779.50（-219.75 -0.85%）
