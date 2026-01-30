欧州株　堅調、米株先物が売りに押される中で
東京時間19:48現在
英ＦＴＳＥ100　 10185.49（+13.73　+0.14%）
独ＤＡＸ　　24447.14（+137.68　+0.55%）
仏ＣＡＣ40　 8098.87（+27.51　+0.34%）
スイスＳＭＩ　 13172.35（+24.42　+0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:48現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48830.00（-340.00　-0.69%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6942.25（-50.50　-0.72%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25779.50（-219.75　-0.85%）