【衆院選の争点】物価高 富山県内の福祉の現場の声は
今回の衆院選では、消費税の減税や物価高対策、外交・安全保障などが大きな争点となっています。
なかでも物価高は、日々の暮らしを圧迫していて、支援を必要とする人たちを支える福祉の現場にもその影響が広がっています。
物価高に直面する現場の声を聞きました。
高岡市の住宅街にある1軒の家。
去年3月にできた子ども食堂「すまいる」です。
県内の子ども食堂の多くが休日に実施する中、 ここは平日を中心に週3回開いています。
昼は、高齢者などが訪れます。
「いただきます」
この日の献立は肉団子のトマトスープ煮と、春雨ともやしの中華風サラダ。
「おいしいわ、これ」
「そう、ありがとう」
栄養バランスと健康を考えた献立は看護師が考えています。
実はこの子ども食堂、運営しているのは訪問看護サービスを提供する高岡市の合同会社「かけはし」。
代表の野明美代子さんも看護師です。
子ども食堂を開いたのは、訪問看護で出会った子どものある一言がきっかけでした。
野明美代子さん
「訪問してるときにお子さんがいて、春休みが来る。夏休みが来るっていう話があったときに『休みが長くてうれしいね』って言う話をしたら嫌だって言って。どうしてって聞いたら『ご飯が食べられない』って言われた。そのことにすごく衝撃を受けて。であれば、私が何かできないかなぁと思って初めようと思ったのが きっかけなんです」
「こんにちは」
夕方、下校した子どもたちが夕食を食べに来ます。
1食の料金は、子どもは無料。大人は300円です。
地域からコメや野菜の寄付もありますが、物価高の影響で、自分たちの努力だけでは限界にきているのが実情です。
それでも誰でも頼れる場所は地域に必要だと野明さんはいいます。
野明さん
「大人の方たちも300円だったら寄ろうかなと思ってもらえる。そういう場所がやっぱり必要かなと思っていて」
福祉の現場で避けられないもうひとつの課題、それは、高齢者の生活をどう守るか。
野明さんの事業所が行う訪問看護に同行しました。
看護師「こんにちは」
「（病状観察をしながら）むくみは無いですね」
訪問先では自宅で療養生活を送る人の病状観察や、薬の管理、生活支援などをしています。
利用者
「ホームヘルパーとか訪問看護師来なかったら生活できませんから、やっぱり来てもらったらありがたいですね」
記者
「生活にゆとりはありますか」
利用者
「お金の面は何とか貯金崩してやっていますけど、 いつまで続くか分からんです」
なかには年金や、生活保護費から看護サービス費をねん出している利用者もいるといいます。
野明さん
「困られている方たちはとても増えているなというのは現場で ひしひしと感じているところで。そこでどうやって支え合っていくかというところが私たちの課題なのかなと思っておりますけど」
衆院選の争点となっている経済対策。
ほとんどの政党が消費税の減税や廃止を掲げています。
一方で財源や実現時期の議論は、まだ十分とは言えません。
誰もが安心して暮らせる社会を福祉の現場は願っています。