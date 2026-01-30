スタジオには気象予報士の平島さんです。

県内は、昨晩からきょうにかけて、まとまった雪が降りました。今後の見通しは、どうでしょう。



大雪の恐れはひとまず峠を越えました。

ただ、引き続き雪の降りやすい状況は続くため、注意が必要です。



こちらは、あす午前9時の予想天気図です。

日本付近は、まだ、西高東低の冬型の気圧配置が続き、寒気が入りやすい状況です。



続いて、上空1500メートル付近の寒気の様子です。

平野部でも雪を降らせる目安となるマイナス8度以下の寒気は、いったん離れるときもありますが、来週火曜日ごろまではほとんど居座りそうです。





今晩からあすにかけても、雪の降りやすい状況が続く見込みです。今ある雪の上にさらに積雪が増えるため注意が必要です。実はすでに、今月の合計降雪量は153センチで、平年の1月の104センチを大きく上回っています。また、1月の最深積雪は44センチで、平年より多くなっています。いずれも平年を上回るのは、4年ぶりです。そして、あさってからは2月に入りますね。節分を境に、変化がありそうです。もう一度、寒気の様子を見てみましょう。4日の立春ごろからは、強い寒気が北へ離れる予想です。富山市の予想最高気温は、4日が8度、5日は10度と2月下旬から3月上旬並みの気温となりそうです。立春にふさわしい、少し春を感じる暖かさになるわけですね。このまま春へ向かうのでしょうか。いえ、その後は再び冬の寒さが戻ってきそうです。6日以降は、再び冬型の気圧配置となり、雪の降りやすい状況になります。きのう、気象庁から1か月予報が発表されましたが、北陸地方の向こう1か月は、気温、降雪量ともに「ほぼ平年並み」と見込まれています。暦の上では春になっても引き続き雪への備えを続けてください。大雪のピークは越えましたが、まだまだ油断はできませんね。引き続き積雪や路面の凍結には注意してください。