「困りますね」朝のラッシュまた直撃…JR常磐線など運転見合わせで23万人影響　相次ぐトラブルに専門家「架線切れは消耗か」

映像に映るのは、ぎっしりとホーム上を埋め尽くす人々。

朝のラッシュ時間帯のJR松戸駅の様子です。

30日午前7時前、JR常磐線や高崎線、宇都宮線が運転を見合わせました。

JR日暮里駅近くでは、駅の間で列車が止まり乗客が線路を歩いて駅に向かう姿も見られました。

JR上野駅で撮影された電車の天井部の映像では、架線が波打つように曲がっている様子がわかります。

男性は「普通に困りますね。学生なので学校にいけない」と話します。

朝の通勤・通学ラッシュを直撃したトラブルは、約23万人に影響を及ぼし、6人が負傷・体調不良を訴えています。

つい先日の1月16日、JR東日本では作業員の人為的ミスによる停電で、山手線などが始発から長時間運転見合わせになっていました。

なぜトラブルは相次いでいるのでしょうか。

鉄道ジャーナリストの梅原淳さんは「前回は工事のミス。今回は故意ではなく、消耗かなにかの理由で架線がきれている。直接の関連はないが、冬の寒さというキーワードで関係するかも」と解説します。

JR東日本によりますと、午後2時前に全線で運転が再開したということです。