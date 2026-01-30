「1か所打っただけで娘は命を」 事故で娘を亡くした母親が高校で命の大切さを伝える講演会【岡山】
交通事故で中学生の娘を亡くした母親が、高校生に命の大切さを伝える講演会が岡山市北区で開かれました。
（秋田明美さん）
「車のフレームのところに娘の後ろ頭がぶつかりました。ただこの1か所だけです。1か所打っただけで娘は命をなくしました」
交通事故で娘を亡くした母親が伝えたいこと
交通事故で娘を亡くした体験を語ったのは秋田明美さんです。
岡山市北区の岡山大安寺中等教育学校で開かれた講演会には、生徒約150人が参加しました。
自転車で帰宅中、事故に
2012年12月、秋田さんの娘・あゆみさんは岡山市内を自転車で帰宅中、車にはねられ亡くなりました。
秋田さんは突然事故で娘を失った辛い思いとともに、生徒たちに自転車に乗る際、ヘルメットを着用する大切さを訴えました。
生徒は…
（生徒）
「身の回りにあるものが大切なんだなということが、当たり前なんですけど、当たり前ではない」
「周りの大事な人たちにいつ何が起こるか分からない。（周りの人を）大事にできるかぎり大事にしていくことが必要かと思います」
（秋田明美さん）
「自分の人生を当たり前でないということをしっかり覚えていただいて、しっかりと生きていただけたらと」
講演会を主催した岡山県警は、今後も子どもたちに命の大切さを学ぶ機会を設けたいとしています。