さとうもかが、新曲「喫茶ドエル」を2月18日に配信リリースする。

2026年1作目となる本作は、AORからシティポップを感じさせるサウンドと、切ない恋愛模様が等身大の言葉で綴られた“逆失恋ソング”となっている。レコーディングメンバーは、シンリズム（Gt）、厚海義朗（Ba）、沼澤成毅（Key）、河合宏知（Dr）のレギュラーメンバーのほか、武嶋聡（Fl/Cl）を迎えた。

また、本楽曲は2月2日に自身が出演するラジオ『K-MIX ROOTS RADIO』（静岡エフエム放送）内にて初オンエアが決定した。

なお、さとうは2月15日より約1年ぶりの弾き語りワンマン全国ツアー『OUR VOYAGE 2026 今を抱きしめて』を開催する。

・さとうもか メッセージ

恋愛をしていると、振られる方が衝撃的だし辛い場合が多いと思うのですが、別れを告げる方も覚悟や勇気が必要で、伝えるまでにたくさん悩んでいると思うんです。というわけで、この曲は別れを告げる側の葛藤を描いた逆失恋ソングです。今日こそ伝えようと喫茶店に入って、相手は呑気にカツカレーを頼むけど、自分自身は気が重くてアイスコーヒーだけ。切り出そうとした時、カツカレーの湯気が2人を隔てて別れをとどまらせてくる…みたいなワンシーンが歌詞になっています。

作曲の話だと、今までほとんどの曲を曲先で作ってきたのですが、これは詞先で作りました。歌詞と音の渋さがリンクしている感じもあると思うので、世界観に入り込んで聴いてもらえたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）