¹ñ»ºÀø¿å´Ï¡Ö³¤òÊ¡×¡¡2ÆüÏ¢Â³¤ÇÀø¹Ò»î¸³¡¡ÀìÌç²È¡ÖÁ°Æü¤Î·ë²ÌÎÉ¹¥¤«¡×¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¹ñºÝÂ¤Á¥¡ÊÂæÁ¥¡Ë¤¬·úÂ¤¤·¤¿ÂæÏÑ½é¤Î¹ñ»ºÀø¿å´Ï»îºî´Ï¡Ö³¤òÊ¡×¤Ï30Æü¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤¤¤ÆÀø¹Ò»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·³»öÀìÌç²È¤ÎµªÅìú´¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°Æü¤Î»î¸³¤¬Èó¾ï¤Ë½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¡¢ÂæÁ¥¤È³¤·³¤¬»î¸³¤ÎÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤òÊ¤Ï¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¸·²üÂÖÀª¤ÎÃæ¤Ç¹âÍº¹Á¤ò½Ð¹Á¤·¤¿¡£¹Á¼þÊÕ¤Ë¤Ï¸áÁ°8»þÁ°¤«¤é·³»ö¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½Ð¹Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£ÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿¸µ³¤·³·³¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë³¤·³¤Ø°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¹ñÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µª¤µ¤ó¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Á°Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¿å¿¼50¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀõ¿å°è¤Ç¤Î»î¸³¤¬½çÄ´¤Ë´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢30Æü¤Ï¿å¿¼100¥á¡¼¥È¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Àø¿å´Ï¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³¤Ãæ¤Ç²»¤ò¶ËÎÏ½Ð¤µ¤Ê¤¤ÈëÆ¿À¤À¤È»ØÅ¦¡£»î¸³¤Ë¤Ï³°³Ì¤«¤é²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤äÁ¥ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¹àÌÜ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿6·î¤Î³¤·³¤Ø¤Î°ú¤ÅÏ¤·ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ï¤«¤Ê¤ê³Ú´Ñ¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÂæÁ¥¤Ï29Æü¡¢½é²ó¤ÎÀõ¿å°è¤Ç¤ÎÀø¹Ò»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤¾å»î¸³¼ê½ç½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢½é¤ÎÀø¹Ò¤Èº£²ó·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¸³¹àÌÜ¤ò½çÄ´¤Ë´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º£¸å¤â·×²è¤Ë±è¤Ã¤Æ¸åÂ³¤Î³¤¾å»î¸³¤ò¿Ê¤á¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
³¤òÊ¤Ï¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¸·²üÂÖÀª¤ÎÃæ¤Ç¹âÍº¹Á¤ò½Ð¹Á¤·¤¿¡£¹Á¼þÊÕ¤Ë¤Ï¸áÁ°8»þÁ°¤«¤é·³»ö¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½Ð¹Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£ÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿¸µ³¤·³·³¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë³¤·³¤Ø°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¹ñÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Àø¿å´Ï¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³¤Ãæ¤Ç²»¤ò¶ËÎÏ½Ð¤µ¤Ê¤¤ÈëÆ¿À¤À¤È»ØÅ¦¡£»î¸³¤Ë¤Ï³°³Ì¤«¤é²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤äÁ¥ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¹àÌÜ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿6·î¤Î³¤·³¤Ø¤Î°ú¤ÅÏ¤·ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ï¤«¤Ê¤ê³Ú´Ñ¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÂæÁ¥¤Ï29Æü¡¢½é²ó¤ÎÀõ¿å°è¤Ç¤ÎÀø¹Ò»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤¾å»î¸³¼ê½ç½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢½é¤ÎÀø¹Ò¤Èº£²ó·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¸³¹àÌÜ¤ò½çÄ´¤Ë´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º£¸å¤â·×²è¤Ë±è¤Ã¤Æ¸åÂ³¤Î³¤¾å»î¸³¤ò¿Ê¤á¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë