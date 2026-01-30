ツアー直前の「CLOSE YOUR EYES」ソン・スンホに直撃！「コンビニで必ず探します」意外な大好物は?
【写真を見る】日本のお菓子で好きなのは… CLOSE YOUR EYES ソン・スンホ
オーディション番組『PROJECT 7』から誕生したチョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、ソ・ギョンベの7人組ボーイズグループ、CLOSE YOUR EYES。
結成直後に出演した『第39回 Golden Disc Awards』から一年、2026年1月10日に開催された『第40回 Golden Disc Awards』では成長した姿を見せてくれました彼ら。SNSでも「ダンスがうまくなってる！」「すごくかっこよくなった！」と称賛の声が多く見られました。
レタスクラブでは初の来日単独コンサートを記念して、絶好調のCLOSE YOUR EYESに直撃インタビュー！毎日ひとりずつお届けする今回は第五弾。
ソン・スンホさんのインタビューをお送りします！
■ソン・スンホさんインタビュー
--ツアーへの意気込みはいかがですか？
ソン・スンホさん：初めてのツアーなので、とても楽しみですが緊張もしています。本当に一生懸命走ってきた分、ステージではいい姿をお見せしたいですしCLOSERの皆さんと一緒に楽しめたらと思います。
--リハーサルなどで印象的だったできごとはありますか？
ソン・スンホさん：ペンライトの光やファンの皆さんと一緒に歌うコンサートでの姿を想像しながらどんなステージにしたらCLOSERの皆さんにより楽しんで貰えるか、たくさん相談しています。
--CLOSE YOUR EYES のお気に入りの曲を教えてください！
ソン・スンホさん：『ㅠ(You)』が一番のお気に入りです。メロディーが良くて歌詞も可愛く、聴くたびに気分が良くなる曲です。
--最近ハマっていることはなんですか？
ソン・スンホさん：最近は昔の映画にハマっています。小さい頃は理解できなかった映画や、楽しんで観ていた作品を寝る前に観るのが小さな楽しみです。
--最近食べた韓国料理やお好きな韓国料理を教えてください！
ソン・スンホさん：最近はジェユクポックム(豚肉の甘辛炒め)にハマってよく食べています。甘辛くて香ばしさのある味が大好きで、白いごはんと一緒に食べるのが最高です。
--日本で必ず食べる！という日本の食べ物やおやつがあれば理由もあわせて教えてください。
ソン・スンホさん：日本のお菓子だとうまい棒が大好きで、コンビニに行くと必ず探しています。
--オススメの韓国スポットを教えてください！
ソン・スンホさん：南山タワーです。周りに見どころも多く、特に夜景が本当に綺麗なので。ソウルの雰囲気をそのまま楽しむことができる場所だと思います。
＜コンサート概要＞
CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN
【東京】
2月10日(火)/2月11日(水・祝)
会場：Zepp Divercity(TOKYO)
【愛知】
2月13日(金)
会場：Zepp Nagoya
【大阪】
2月15日(日)
会場 : Zepp Osaka Bayside
※公演会場ごとに開演時間が異なります。
公演詳細はCLOSE YOUR EYES ジャパンオフィシャルファンクラブをチェックしてください↓
▶︎https://closeyoureyes.jp/news_detail.html?index=8206
表情管理にも定評があるソン・スンホさん。『第40回 Golden Disc Awards』でも挑発的な表情が刺激的だと評判でした。おすすめの南山タワーはソウルを360度見渡すことができる展望台がある人気観光スポットなのだそう。韓国に行く人はぜひ行ってみてはいかがでしょう。
テキスト＝みやしま
【PROFILE】
ソン・スンホ（SONG SEUNGHO）
韓国のオーディションサバイバル番組『PROJECT 7』から誕生した韓国・日本・中国人メンバー7人組のアイドルグループ「CLOSE YOUR EYES」メンバー。
生年月日は2007年8月1日。身長172.5cm。甘いマスクとキレのあるダンスが魅力。