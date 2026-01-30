1月30日(金)放送 ゲスト：小泉孝太郎／ 内田篤人・潮田玲子・睫攤敍
【放送日時】
1月30日(金)よる7時00分から7時56分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／ 陣内智則・吉村崇・ガンバレルーヤ
【ゲスト】小泉孝太郎／ 内田篤人・潮田玲子・郄木菜那
【番組内容】
年に1回の恒例企画！小泉孝太郎と新年会！
アスリート内田篤人＆潮田玲子＆郄木菜那も加わり、白熱ゲームバトル開催！
■「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」
江戸時代に流行した脳トレ「判じ絵」なぞなぞを4コマ漫画にして出題！
やわらかい頭でいち早く正解を閃くのは誰！？
■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由すぎ研究！」
現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”
ワクワクする夢の世界を、専門家たちの知識を集結させ空想上の答えを導き出す！
【今回の研究】
川辺の生物と海の生物が1mサイズになって泳いだら、どちらが速いのか！？
川辺の生物から、イリエワニ＆ピラニア＆バシリスク＆ウシガエルが登場！
海の生物からは、マンタ＆イセエビ＆シロナガスクジラ＆シャチ！
川辺の生物選抜と海の生物選抜で4×50mリレー対決！
■「ひらがな作文ポーカー」
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？
お楽しみに！