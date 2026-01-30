【放送日時】

1月30日(金)よる7時00分から7時56分

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／ 陣内智則・吉村崇・ガンバレルーヤ

【ゲスト】小泉孝太郎／ 内田篤人・潮田玲子・郄木菜那

【番組内容】

年に1回の恒例企画！小泉孝太郎と新年会！

アスリート内田篤人＆潮田玲子＆郄木菜那も加わり、白熱ゲームバトル開催！

■「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」

江戸時代に流行した脳トレ「判じ絵」なぞなぞを4コマ漫画にして出題！

やわらかい頭でいち早く正解を閃くのは誰！？

■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由すぎ研究！」

現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”

ワクワクする夢の世界を、専門家たちの知識を集結させ空想上の答えを導き出す！

【今回の研究】

川辺の生物と海の生物が1mサイズになって泳いだら、どちらが速いのか！？

川辺の生物から、イリエワニ＆ピラニア＆バシリスク＆ウシガエルが登場！

海の生物からは、マンタ＆イセエビ＆シロナガスクジラ＆シャチ！

川辺の生物選抜と海の生物選抜で4×50mリレー対決！

■「ひらがな作文ポーカー」

ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！

ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り

「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！

カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚

ひらめきと運が試される知育カードバトル！

5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

お楽しみに！

