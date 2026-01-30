±ÊÀ¥Î÷¤ÈµÈÀî°¦¤¬¼«¿È¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÆ¬¤òÉï¤Ç¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¤ÈµÈÀî°¦¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÆ¬¤òÉï¤Ç¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
3·î27Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎKing ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¡õµÈÀî°¦¤¬Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤È»£±Æ¤·¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Á´¿È¹õ¥³ー¥Ç¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÆ¬¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢Éï¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤ì¤ó¤ì¤ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤Èà´ß²Ö¤ò¼ê¤Ë¹õ°áÁõ¤ÇÊÂ¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤Î¼èºà¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÑ³¤²¤ÇÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£