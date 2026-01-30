

1月30日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



丸文 <7537> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/30発表

3月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、キャッシュレスポイントと交換可能な「株主優待ポイント」（保有株数500株未満で1000円相当、500株以上で3000円相当）を贈呈する。



リケンテクノス <4220> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/30発表（場中）

毎年3月末と9月末時点で200株以上保有の株主を対象に、保有株数と継続保有期間に応じて1000～7000円分のQUOカードを年2回贈呈する。3月末基準日は自社製品（家庭用小巻ラップフィルム）も贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



ミライト・ワン <1417> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/30発表

電子マネーにVポイント、au PAYギフトカードの2種類を追加するほか、ミライト・ワン米の対象を全株主へ拡充する。



日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/30発表

優待品をQUOカードからデジタルギフトに変更する。



コタ <4923> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/30発表

26年3月末時点で100株以上を保有する株主に、新製品「コタクチュール ベース Y-ライン」を特別に株主優待品として贈呈する。



エムケー精工 <5906> [東証Ｓ] 決算月【3月】 1/30発表

対象株主を従来の1000株以上→100株以上に引き下げ、QUOカードPay（保有株数と保有期間に応じて500～4000円分）を贈呈する。500株以上保有株主にはオリジナルカタログギフト（5000～1万6000円相当）も合わせて贈呈する。



ヨネックス <7906> [東証Ｓ] 決算月【3月】 1/30発表

優待クーポン金額を3年未満保有で5000円（従来は3000円）、3年以上保有で1万円（同6000円）にそれぞれ増額する。



東京鐵鋼 <5445> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/30発表（場中）

3月末割当の1→3の株式分割実施に伴い、株主優待制度を変更する。27年3月末から適用する新制度では、3月末に300株以上を保有する株主に対し、継続保有期間に応じて1000～3000円分のQUOカードを贈呈する。



アイナボホールディングス <7539> [東証Ｓ] 決算月【9月】 1/30発表（場中）

従来の期末優待（基準日9月30日）に加え、新たに中間優待（基準日3月31日）を新設。100株以上を保有する株主に1000円分のQUOカードを贈呈する。



平和不動産 <8803> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/30発表（場中）

保有株数「200株以上500株未満」向けの長期保有優待制度を新設するとともに、各区分の内容を拡充。保有株数と保有期間に応じて、大丸松坂屋フリーチョイスギフト4000～8000円相当を贈呈する。



東邦ガス <9533> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/30発表（場中）

3月末割当の1→4の株式分割後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。27年3月末から適用。



■継続 ――――――――――――――



エックスネット <4762> [東証Ｓ] 決算月【3月】 1/30発表

次期中期経営計画においても株主優待制度を継続することが決定。詳細は確定次第公表する。



株探ニュース

