ハリウッドザコシショウが「どん兵衛」CMで松下由樹“完コピ”しSNS沸騰…パロディ元「フジパン」に直撃、アンサーCMの可能性は？

1月27日、フジパンの食パン「本仕込」のCMをオマージュした日清食品のカップ麺「日清のどん兵衛 きつねうどん」の新CM、「朝はどん！どんどどん！篇」が日清食品の公式ホームページで公開。出演したお笑い芸人・ハリウッドザコシショウの「細かすぎる演出」などで話題になっている。

「冒頭から朝の爽やかな食卓に、ブルーのワンピースを着た、不精ひげをたくわえたままのザコシさんが登場し、共演する女の子に野太い声で『おはよう』と言って最初の笑いを誘います。もしかしたらザコシさんは『お母さん役』なのかもしれませんが、いずれにしても、その姿があまりにもシュールです。

そして女の子と『朝はどん！どんどどん！』と歌ったあと、まるで食パンにバターを塗るように、どん兵衛の代名詞でもある“おあげ”を箸で撫でるのです。

ここまでの流れはフジパンの『本仕込』の『朝はパン、パンパパン』のフレーズでお馴染みのCMを完コピ。画面右下の『ニッシン』も、『フジパン』のロゴにそっくりですし、ザコシさんのヘアスタイルも、『本仕込』のCMに出演していた女優の松下由樹さんに似せています。『誇張モノマネ』が持ちネタのザコシさんらしいCMになっています」（芸能記者）

Xにも

《ザコシのどん兵衛のCM、テンション低い朝に見ても笑かされてしまう》

《さすがおれたちのザコシだよな》

など喝采のポストが多かったが、なぜこのCM構想が持ち上がったのか。フジパン本社のマーケティング部に聞いた。

「日清食品さんは同じ食品メーカーですし、“食卓の時間を豊かに楽しくする仲間”として、多くのお客様に朝の食卓で新しい1日を楽しくスタートしてほしいという思いで本企画を受けました」と回答。どうやら、日清食品からのオファーだったようだ。

CMはフジパン社内でも「フジパンCMが細部まで丁寧に再現されているため、社内では驚きとともに盛り上がっていた」（同前）そうだ。

また、Xには

《アンサーでどん兵衛で松下由樹バージョンやってほしい》

《逆にフジパンがどん兵衛のパロディCM作ればいいんでねぇか？》

などフジパンの「アンサーCM」に期待するポストも多かった。

こうした声に対しては、「現時点で決まっている事実はないですが、お客様からの声は今後の参考として、大切にしていきたいと考えております」と含みのある回答だった。

『どん兵衛』のCMと言えば、歌手の星野源と“どんぎつね”を演じる女優の吉岡里穂のシリーズも過去に話題となっている。もし、このシリーズでの「アンサーCM」が実現したら、可愛いきつねに扮していた吉岡里穂は誰が演じるのかなど、想像が膨らむ。