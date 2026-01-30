元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が30日までに更新されたYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演し「凄く許せない」ことについて語った。

障害福祉・教育コンサルティングといった事業を展開する「株式会社ライトサイン」代表・川口博史氏との対談。そこで「自己実現とは?」と質問されると、渡邊さんは「今は表に出る活動をしているけど、そうじゃない仕事も充実させたないなって。その一つが教育分野や福祉の仕事をしたいっていう」と返す。

また「私ができることって、精神疾患とかの経験をしゃべり続けることなんだろうなって思って。言い続けなきゃ変わらない。“どうせ分かってもらえない”と思って、自分でシャッターを閉じちゃったら、そこで終わりじゃないですか」と決意を固める場面も。

さらに「私は児童への性加害が凄く許せないんですよ。移動支援をしたいって思ったのが、そういうのに巻き込まれないようにするため。子供たちを変なヤツから守りたいっていう。だからファミサポ（育児の支えあい活動）とかをやっているんですけど」と語っていた。