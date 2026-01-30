合志市で暮らす、宮粼さくらさん。10年前、熊本地震で二女の花梨ちゃんを亡くしました。



さくらさん「お姉ちゃんよりよく食べていたよね。」

夫・貴士さん「それは間違いないね。」



食卓に並ぶ花梨ちゃんの食事は、今も欠かしません。

宮粼さくらさん

「やっぱり会いたいですし、なんとかあの時に戻れないかなと今でも思います。」

花梨ちゃんの動画

「退院したらいっしょに遊ぼうね。おもちゃでいっぱい遊ぼうね。バイバイ」





生まれつき重い心臓病だった花梨ちゃんは、熊本市民病院に入院中、地震に襲われました。度重なる地震で治療が続けられなくなり、福岡の病院へ転院したものの、本震（2016年4月16日）の5日後、命を落としました。その後、「長時間にわたる病院への移動が負担で亡くなった」として災害関連死に認定されました。

さくらさんは、3年前から講演活動を続けています。この日さくらさんの話に耳を傾けるのは、看護師などを目指す学生です。さくらさんは熊本地震の直後の心境を語りました。



宮粼さくらさん

「移動の負担を聞いていた私たちは、すぐに花梨の転院を決断することができませんでした。地震の揺れと停電の影響でエレベーターは使えず、多くの治療を必要としている花梨をどう運ぶのか。」



陸路で、通常の倍の約3時間かけて病院を移った花梨ちゃん。



宮粼さくらさん

「救命センターで会えた花梨は、転院の負担が一目瞭然でした。転院のために透析を止めた影響で全身がむくみ、花梨の面影がないんです。ただ花梨の死が災害のせいだったのか、病気だったのか、私の中で曖昧だった答えが出るかもしれない。どうしたら娘たちが助かったのか、それを考えることが、今後起こりうる災害から誰かの命を救う道になるかもしれないと感じました。」



聞いていた生徒

「今ある生活は当たり前じゃないとすごく実感するし、一番思ったのは、家族を大切にしようとすごく思いました。」



南海トラフ地震が発生すると大きな被害が想定される宮崎県。この日は講演とともに、カードゲームを使った避難所運営の体験が行われました。そこでさくらさんと一緒に活動していたのが、鹿児島市立病院の医師、髙間辰雄さんです。髙間さんは熊本地震のとき、災害派遣医療チームDMATの一員として福岡から熊本市民病院に入り、花梨ちゃんの治療に携わりました。現在は仕事の傍ら、さくらさんと共に、亡くなった花梨ちゃんのことを伝える講演などを続けています。



髙間辰雄医師

「熊本地震を知らない子どももいますし、花梨さんの存在が永く生き続けるじゃないですけど、彼女の死を一旦みんなで受け止めて、次の防災リーダーを作ることに思いを持っています。」

宮粼さくらさん

「10年経とうが何年経とうが、区切りなんてものは遺族にはありません。とにかく伝え続ける。私たちができるのはそれですから。」

まもなく熊本地震から10年。花梨ちゃんが生きていれば中学生です。



宮粼さくらさん

「花梨も絵を描くのは好きだったから、一緒に描いているか横から覗いているんじゃないかなと思いながら…」



花梨ちゃんも好きだった絵を通じて、さくらさんは幼かった娘に思いを馳せます。自宅の壁に掲げる、10の約束。花梨ちゃんを見送るときに交わしました。「花梨ちゃんはいつもみんなといることを忘れないように…」



宮粼さくらさん

「本当に普通に家でご飯食べてとか、暮らしていることがどれだけありがたかったかということをお伝えできたら。花梨を通じて少しでもお伝えできたらいいのかなと思います。普通の大切さ、ありがたさをね。」



「当たり前」を守るためにいま、何ができるのか。花梨ちゃんは今も私たちに問いかけます。



※熊本県民テレビは、熊本地震10年によせて特設のホームページをオープンしました。皆さんの体験談やいま思うことをお寄せください。