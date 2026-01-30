現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が30日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。プロ野球12球団監督会議でソフトバンク・小久保裕紀監督が提案し、他球団の監督たちも同意した「相手チームとのおしゃべり禁止」について、落合氏も賛同した。

落合氏が以前から「敵味方同士で戦っているときに、ぺちゃくちゃしゃべっているっていうのは、見ていて気分のいいもんではない」と、言い続けてきた。

その理由として「球団の機密とかは漏れないのかとか、いろんなことがあるし。シーズン中でもしゃべってて、まだ、予告先発のないときに、“おい、あした、お前のところの先発だれだよ？”（と聞かれて）ボソっと言ったりとかっていう、そういう心配事っていうのはないのかなと思いながら」見ていた。

ただ落合氏が現役時代も「まるっきり会話がなかったわけじゃないんだよ」と。ある打者は落合氏が守備に就く一塁に出塁したときに「見えないように“今の打ち方どうでしたか”とか、絶対その唇を動かさないような感じで」質問してきたこともあったという。

「プライベートで仲良くするのはダメっていうことではないんだよ。ただゲーム中、グラウンドの中では差し控えましょうってことなんだよ」と、プロ野球界の取り組みに期待していた。