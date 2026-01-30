「ぽっちゃり＆ワイルド」がトレードマークだった女子レスラーが、怪我からの復帰に合わせダイエットを敢行。踏みつけ攻撃などエグさはマシマシ、180度開脚プレスなどキレキレの動きに、ファンから「バレリーナみたいだ」「（ヒールなのに）好きになりかけている…」など大きな反響が寄せられた。

【映像】女子レスラー、180度“開脚プレス”の華麗ドS攻撃

WWE公式アカウントが投稿した恵体ヒール女子・ニキータ・ライオンズとジャイダ・パーカーのシングル戦ハイライトが話題に。怪我からの復帰戦で、かつてのぽっちゃりキャラを返上し、引き締まったグラマラスにバージョンアップした姿が6万超のビューを記録。復活への期待が高まっている。

映像ではニキータがジェイダの腹に乗ってサーフィンに興じる、シンプルかつエグい攻撃を皮切りに、ロープの反動を利用した柔軟な180度開脚プレスへとなだれ込む。流れるような連続攻撃シーンが映し出され、かつての豊満ボディは鳴りを潜め、シャープな肉体と動きを披露した。

これまでは精彩を欠いたパフォーマンスでアンチも多かったニキータだったが、「初めて見たが、素晴らしいパフォーマンスだった」という新規ファンも登場。「好きになり始めている…」と戸惑いを見せる声も寄せられた。特に注目を集めたのはスリムな肉体で、「体重を減らしたように見える」「20ポンド（約9キロ）は軽くなったと思う」と予想する声が相次いだ。

現在NXT所属のニキータだが、ファンからはまもなく開催される「ロイヤルランブル」への出場を期待する声も上がっていた。濃いキャラクターが次々と登場するNXTから昇格組が相次ぐなか、怪我で出遅れた彼女が今後の試合で実力を証明できるか、要注目だ。

