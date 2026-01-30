今回紹介するのは、Threadsに投稿された可愛い猫ちゃんの寝姿。飼い主さんのお腹でまったりしていた猫ちゃん。居心地がよすぎるからか、だんだん眠たくなってしまったようです。投稿はThreadsにて、9.2万回以上表示。いいね数は1.1万件を超えていました。

【動画：お腹の上でまったりとしていた『猫』→段々と眠くなってきて…微笑ましい瞬間】

眠さの限界やったみたいw

今回、Threadsに投稿したのは「ぽんずとうずら」さん。登場したのは、猫のぽんずちゃんです。

投稿には、飼い主さんのお腹の上でまったりしていた、ぽんずちゃんの姿が。お手手ないないして、気持ちよさそうに座っていたようです。そして…飼い主さんのお腹の上が、よっぽど気持ちよかったのでしょう。そのまま、ウトウトしはじめたようです。

ちょっとだけ睡魔に抗おうとした、ぽんずちゃんでしたが、次の瞬間、意識は夢の中へ。カクっと頭が落ちて、そのまま、ごめん寝の体勢に。この微笑ましい寝姿を間近で目にした飼い主さんは思わず「眼福！」と思ったのだとか。たしかに、こんなに可愛い寝姿を見てしまったら頬が緩んでしまいますね。

うっとりするくらい可愛い寝落ちに歓喜する猫好き相次ぐ

ぽんずちゃんの可愛いごめん寝。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「尊すぎる映像ありがとうございます」「か、かわいすぎます…」「たまらんかわゆーい」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの猫好きさんたちが可愛い寝落ちを見て心癒されたようですね。

Threadsアカウント「ぽんずとうずら」では、猫のぽんずちゃんとうずらちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。猫好きなら誰しも目を奪われるくらい可愛い投稿がたくさんです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ぽんずとうずら」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。