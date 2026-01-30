猫が患いやすい『腎臓病』の知識

1.猫の腎臓病は「ゆっくり静かに進む病気」

猫の腎臓病で最も大切な知識は、気づいたときには進行しているケースが多い点です。

腎臓は体の老廃物をろ過し、水分やミネラルのバランスを整える臓器で、人でいえば高性能な浄水器のような存在。その働きが少しずつ低下しても、猫は不調を表に出さないことが多いのです。

特に慢性腎臓病は数年かけて進むため、日常生活では元気に見えることも珍しくありません。

食欲があり、普通に歩いているから安心と思い込むと、発見が遅れてしまうでしょう。早期発見の難しさこそが、この病気の怖さと言えます。

2.初期症状は「年のせい」と誤解されやすい

腎臓病の初期サインはとても控えめです。

「水を飲む量が少し増えた」「トイレの回数が増えた」「寝ている時間が長くなった」など、どれも高齢猫ならよくある変化に見えます。

腎臓の働きが落ちると、体は老廃物を大量の尿を出すことで排出しようとするため、尿の量が増え、水を欲しがるようになります。

飼い主さんが「よく水を飲んで偉いね」と感じる場面に、実はサインが隠れていることもあります。小さな変化を年齢だけで片付けない視点が大切です。

3.一度壊れた腎臓は元に戻らない

腎臓病が深刻とされる理由は、ダメージを受けた腎臓の細胞が基本的に再生しない点にあります。

治療は今残っている機能を長く使うイメージで、「治す」より「進行を遅らせる」ことを目的とします。

点滴や食事療法、内服薬によって腎臓への負担を減らし、早く対策を始めるほど、猫が穏やかに過ごせる時間が伸びやすくなります。

4.血液検査だけでは不十分な場合もある

腎臓病の診断は数値を確認する血液検査が基本です。近年はSDMAという血液検査も普及し、初期の段階で見つけやすくなりました。

それでも血液検査だけで安心はできません。尿検査で濃さを確認したり、超音波で腎臓の形を見ることで、より正確な状態がわかります。

健康診断は「セットで考えるもの」と覚えておくと安心につながるでしょう。

腎臓病を遠ざけるためにできる予防習慣

予防で最も効果的なのは「水分摂取」と「定期検診」です。

猫はもともと水をあまり飲まない傾向があるため、「ウェットフードを取り入れる」「複数の水飲み場を用意する」など、自然に水を摂れる工夫が役立ちます。

7歳を過ぎたら年1～2回の健康診断を習慣にすると、変化に早く気づけます。特別なことをするより、日常の延長線で守る意識が大切でしょう。

まとめ

猫の腎臓病は、特別に目立った症状が出にくく、気づいたときには進んでいることが多い病気です。

水を飲む量やトイレの変化など、一見すると「年のせいかな」と思いがちなサインの中に、大切なサインが隠れていることがあります。

腎臓は一度傷つくと元に戻りにくいため、早く知り、早く向き合う姿勢が穏やかな毎日につながります。

愛猫との大切な時間を守るためにも、日頃から水分をしっかり摂れる環境づくりや、定期的な健康チェックを心がけていきたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)