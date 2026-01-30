現役医師でアイドルの北村舞香が30日までに自身のインスタグラムを更新。「医者アイドル、ソロデビューを迎えると同時に医療系アイドルグループ作りました!!!!!!!初代センターを務めます!!!」と写真をアップした。



【写真】新たに結成した医療アイドルグループ みんな可愛すぎる♡

「きゃわきゃわ女医目指してます」という北村は、2025年12月14日にフルート奏者の鈴川侑奈とのアイドルグループNEOアラモードが解散。「実は私、1人で医者アイドルしてたのですが 寂しくなってしまい 医療系アイドルグループを作りました!なんとみんな病院やクリニックで働いてる医療従事者!しかも全員が6年制大学出身!」と6人組医療アイドルグループ結成を報告した。



「自称アイドルと名乗ってから12年 職業としてアイドルになってから10年 研修医期間はもちろん医者に専業 そこからアイドル復活してもうすぐ2年」と振り返った北村。2月22日には「まいかぴ先生 生誕初診ライブ」を都内で開催する。このライブは「医療×芸能の強者たちが集うアイドルライブ!!!医者アイドルまいかぴにしかできない!!!!!!!!!」として北村をセンターとした医療系アイドルグループをはじめ、お笑いタレント・しゅんしゅんクリニックPやサンナンズ小菅、ラッパーの2-Way、シンガー・ソングライターのanriといった現役医師や、薬剤師でタレントの菊池遥香らが出演する。



北村は「医療系アイドルグループ 初代センター」と自身を説明。経歴についても「国家資格：医師免許 家族歴：医者なし 出身：1浪 私立医学部医学科卒 副業一切せず研修医修了しております」と明かしている。



今回は念願の医療系アイドルグループ誕生にフォロワーからは「医療従事者ライブで何あっても安心ライブですね」「早く実物が見たい」「可愛らしいア医ドルさん」「センターおめでとう」といった声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）