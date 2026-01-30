好きなものがものすごく好き！ 絵を描くタイプのオタクです『佐佐咲キキが好きを熱く語るチャンネル』、苔クリエイター『道草ちゃんねる』をご紹介します。

好きなものがものすごく好き！ 絵を描くタイプのオタクです『佐佐咲キキが好きを熱く語るチャンネル』

『原神風に自分を描いてみた✨ #佐佐咲キキ #原神 #genshinimpact #模写』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

佐佐咲キキさん：「『好きを熱く語るチャンネル』という名前でやらせていただいております、VTuberの『佐佐咲 キキ(さささき きき)』と申します。自分の好きなことを好き勝手やろうというところからスタートしておりまして、結構オタク趣味ですので、元々ゲームですとかアニメですとか、そういった自分の好きなものを皆様にも楽しんでもらえるようにたくさん取り上げているチャンネルになります。ちょっと絵が描けるので、最近はイラスト系の活動が多めになっているんですけど、自分も絵を描いてみたいとか、自分も絵を描くタイプのオタクだ、みたいな方に向いているチャンネルと思っております」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

佐佐咲キキさん：「知人に対して自分の好きなものをバーッとしゃべっていた時に『そんなに喋れるなら、YouTubeとか向いてそう』って言われたことがありました。その影響で『ちょっとやる気出たからやるか』という感じで見切り発車でスタートしたというのが最初のきっかけになります」

――おすすめの動画は何ですか？

佐佐咲キキさん：「おすすめは、シリーズでよくやらせていただいてる『〇〇風に自分を描いてみた』というショート動画です。私がその作品に触れて、作品をどう思ったか熱く語るっていう部分を取り入れて、視聴者の方も楽しんでいただけてるシリーズかなって思っているのでおすすめします。 いろいろ作品に触れさせていただけるきっかけにもなって、リクエストに応えたりする視聴者参加型みたいな要素もございますので、見ていただけると『こんなスタンスでオタクやってる人なんだな』というのが分かるかもしれないです。

昔より1枚の絵に対するこだわりが自分の中で盛り上がりすぎて、イラスト1枚にかける時間が倍ぐらいになっていて、描くのが大変になってきています。 他の作業が立て込んでいる時なんかは、新規にショート動画用に絵を描くことが難しくなってしまうことがありますので、そういう時に『このネタをやりたいけど、どうやって時間をひねり出そう』とか、『そろそろやりたいけど、ちょうどいい題材がない』とか、そういったことと日々向き合っております」

――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

佐佐咲キキさん：「いつも見てくれている方、本当に本当にありがとうございます。自分の活動が人に面白がってもらえるっていう事をしみじみと『奇跡すぎるな……』みたいな気持ちでいつも思っていて、本当に見てくれている方には感謝しています 。 これから気になって見てくれる方がいたら、ショート動画は結構サクッと手軽に見られるように、『短く楽しく』を意識しておりますので、そういったところからつまんでくださっても大丈夫ですし、配信に来て私のおしゃべりを聞いていただけたら、ものすごーく喜びます！」

イラストを描く動画やゲーム実況の配信など幅広く活動する、佐佐咲キキさんのチャンネルをこの機会にぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『佐佐咲キキが好きを熱く語るチャンネル』

https://www.youtube.com/@sasasakikiki333

Xのアカウント『佐佐咲キキ』

https://x.com/sasasakikiki333

再生リスト『〇〇風のわたしでーす！』

https://www.youtube.com/watch?v=dvfg_DGrhVw&list=PLlaHyPda5kTxSUskm_86_7hfkWoVvJmDB

苔クリエイター『道草ちゃんねる』

『最小サイズの滝に挑戦します【アクアテラリウム】No.198』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

道草さん：「苔テラリウムという植物の苔をガラス容器の中で育てるブランドをやってます。 ガラス容器の中で苔を植え付けた作品を販売したり、育てるためのキットや材料を販売するのが主な事業なんですけど、その中で『道草ちゃんねる』というYouTubeを立ち上げて、苔の育て方や作り方をノウハウとして発信しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

道草さん：「苔テラリウムを始めたのが12年前くらいからで、始めた頃はそういうジャンルはなくて、『草の根的にそういった楽しみ方ができる』というのをワークショップを通して対面で広めていったんですけど、徐々にテレビとかでも認知されるようになりました。対面だと広められる人数も限られるので、より多くの人に知ってもらいたくて動画コンテンツに取り組み始めました」

――おすすめの動画は何ですか？

道草さん：「おすすめは『最小サイズの滝に挑戦します【アクアテラリウム】No.198』というタイトルの動画です。水が流れる作品は他のクリエイターさんも取り組まれていて、苔や水槽を使ったジャンルの中では人気コンテンツの1つではあるんです。過去に道草ちゃんねるの中でも水が流れる川とか滝みたいな作品にも取り組んできたんですけど、そこそこ装置として大きくなってしまうというハードルを試行錯誤して、幅10cm×10cm、高さ20cmのミニマムサイズにしました。1つの作品としても見てもらいたいですし、水が流れるものを気軽にオフィスや家庭に置けるサイズ感のものがようやくできたのでおすすめです。

どの作品に対してもこだわってる部分として、出来上がった時で完成というよりはそれが育っていってより良くなっていく、作った当日が1番綺麗よりは半年後、1年後とかに綺麗になっていくほうが植物を育てるモチベーションにもなると思っています。この作品も、小さい環境なので長く維持できるという部分を試行錯誤して、もう半年以上育ててるんですが綺麗な状態を維持できてる仕組みがこだわったポイントです」

――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

道草さん：「苔は身近にも生えていて、日本人にすごい親しみのある植物だと思うんです。種類や育て方を選べば家の中でも簡単に育てられるので、動画を参考に、家の中の緑の1つの選択肢として苔に挑戦してみてもらえたらと思います」

苔テラリウムの作り方からメンテナンスの方法まで詳しく説明されていますので、少しでも興味を持った方は道草さんの動画をこの機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『苔テラリウム専門-道草ちゃんねる‐』

https://www.youtube.com/@michikusa3193

Xのアカウント『道草 michikusa』

https://x.com/warannahito

オンラインショップ『苔テラリウム専門ショップ道草』

https://www.kokenomori.com/

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島