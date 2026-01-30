フリーアナウンサー青木源太（42）が、自身がMCを務める30日放送のカンテレ発フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。嵐が5年5カ月ぶりに発売する新曲「Five」について熱弁を振るった。

番組では、嵐が3月4日に新曲「Five」をデジタルシングルとしてリリースすることや、3月からラストとなる5大ドームツアーを開催するという話題を取り上げた。

嵐の“直撃世代”であるフリーアナウンサー豊崎由理絵（37）が、「すべての曲に異なる思い出がひもづいていて、感慨深いなと思いますね」と話すと、旧ジャニーズの大ファンとして知られる青木アナが大きくうなずいて共感。

「どの曲にも違う思い出があるけれども、サビの5人のユニゾンの声のよさっていうのは、どの曲も変わらないんですよ。嵐の5人がサビを歌う時の、ユニゾンの声ってむちゃくちゃ心地いいんですよね。5人それぞれの声のよさが合わさって、すごく心に響く」と力説した。

さらに、「Five」がどんな曲になると思うか問われると、青木アナは「曲調はちょっと分からないじゃないですか。相葉（雅紀）さんが『すごくいい曲』って言っていたけど、例えばバラードっぽいゆったりとした曲調なのか、ダンスミュージックなのか、はたまた『Turning Up』みたいな、シティポップにちょっと寄せてくるのか。注目してますよ」と熱弁を振るった。

そんな青木アナの熱心さに、豊崎アナは「評論家…」と感心していた。