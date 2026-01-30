紗栄子「一瞬で幸せになれる」持ち歩きに欠かせないアロマおしぼり

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子の【カバンの中身】韓国出張編』という動画を投稿。出張に行く際の、バッグの中身を公開してくれました！この中で、紗栄子さんが使用すると「幸せになれる」とコメントした“衛生用品”をピックアップ。

【関連】紗栄子、“一瞬で元気になる”リピ買いするお菓子を紹介「疲れた時にこれぶち込む」

紗栄子さんは、バッグに入れて持ち歩いている衛生用品を紹介しつつ「ちょっと良いお手拭き」と披露した商品がこちら。

◼︎ポケットおしぼり

FSX株式会社 / AROMA（R） Premium PEPPERMINT No.2 アロマプレミアムペパーミント （公式サイトより）

爽やかに香るアロマと、厚みのあるしっかりとした拭き心地は、使う人を心地よく笑顔にしてくれるおしぼり。

おもてなしにはもちろん、自分用やプレゼントに、また毎日の暮らしからビジネスまで、シーンを選ばず、幅広く使うことができます。

紗栄子さんが紹介していたのは、ペパーミント。スッと爽快感のある香りで、清涼感のある爽やかなメントールは、気分転換にぴったり。

他にも、ラベンダーやローズ、ベルガモットなどいろんなアロマが用意されています♪

◼︎アロマの香りで幸せ気分に

紗栄子さんは「（バッグの中に）1個、2個忍ばせて、ここぞという時に使ってる」「これ知ってる？アロマの香りがする使い捨てのペーパータオルなんだけど」とコメント。

そして、「これを使うと一瞬で幸せになれるの！」「すっごい幸せになれるから、ここぞという時に使いたくて入れてる」と教えてくれました♪

■動画もチェック

動画では他にも、紗栄子さんが出張用バッグの中身を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。