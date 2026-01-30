3月に始まる春のセンバツ高校野球に新潟から帝京長岡と日本文理の2校の出場が決まりました。帝京長岡は、春夏通じて悲願の甲子園初出場になります。



選考委員会は1月30日、大阪市で開かれました。



春のセンバツ高校野球の出場校は32校、21世紀枠の2校を除き、30校が各地区から選ばれます。北信越地区は2校です。



発表は午後4時過ぎでした。



「1校目に帝京長岡高校、2校目に日本文理高校を選出しました」





帝京長岡は、春夏通じて悲願の甲子園初出場です。選考委員会は選出した理由について充実した投手陣や多彩な攻撃などを挙げていました。〈帝京長岡 芝草宇宙監督〉「あと一歩というところで届かなかった甲子園やっと選手たちを甲子園でプレーさせることができるのかと思うと本当に嬉しくてこれ以上ない気持ちです」〈帝京長岡 鈴木祥大主将〉「センバツの甲子園の目標は一勝一勝大切に、そして優勝することを目標にこれからしっかりと練習して頑張っていこうと思います」

日本文理は、12年ぶり6度目のセンバツ出場です。つなぐ意識をもった打線や安定した守備での粘り強い試合運びが評価されました。



〈日本文理 渡部倖成主将〉

「嬉しいのひとことです」



〈日本文理 鈴木崇監督〉

「大変光栄なので期待に応えられるように頑張ります」

Q）県勢から2校出場ということでその点どう感じますか

〈日本文理 渡部倖成主将〉

「初めてのことなので帝京長岡さんにも一緒に勝ち上がってもらって、ぜひ、決勝でもう一回戦いたいです」



両校は、去年秋の北信越大会で互いに決勝戦まで進み、大会史上初めての県勢対決。帝京長岡が優勝しました。甲子園の舞台で再びの対決が見られるでしょうか。



県勢が2校出場するのは、2011年に日本文理と21世紀枠で佐渡が出て以来、15年ぶりで、一般枠での2校出場は初めてです。



センバツ高校野球は、3月19日に開幕。3月6日に組み合わせ抽選が行われ、対戦校が決ります。

