阿蘇中岳で起きた遊覧ヘリの事故から10日が経ちました。

安否不明の3人の捜索が難航し、火口見学の中止が続く中、観光への影響も懸念されます。



20日、遊覧ヘリが中岳第一火口の中の斜面で大破した状態で見つかった事故。

台湾から観光に来た男女2人と、男性パイロットのあわせて3人が乗っていました。

機体が火口の中にあるため、捜索活動は難航していて、3人の安否は分からないまま。

火口見学も中止されています。





さらに…。■内藤有希子記者「墜落事故から10日が経ちました。遊覧ヘリの案内所には、運行中止を知らせる張り紙が貼られています」台湾からの観光客も、今回の事故に悲しみを隠せません。

■台湾からの観光客

「とても悲しい。火口に近づくのをキャンセルしました」

「阿蘇に観光に来ている台湾人は、みな悲しみを感じていると思います」



年間の延べ宿泊者が160万人を超える阿蘇地域。周辺の観光に影響は出ているのでしょうか？



■阿蘇市観光協会 永田祐介会長

「特に宿泊に来られるお客様に関しては影響はないと認識しています。火口見学ができないことで、もともと山に行く予定がなくなる人や残念がるお客様もいるというのは聞いています」



阿蘇市観光協会では、「行方不明の3人の発見を祈っている」としています。