若林有子アナ、ハワイでの仕事より「今田さんとのラジオ」
TBSの若林有子アナウンサー（29歳）が、1月30日放送のラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。ハワイロケよりも今田耕司とのラジオ出演を優先したとアピールし、スタジオを盛り上げた。
番組冒頭、メインパーソナリティの今田と若林アナは、地方仕事の際に前日から現地入りする「前乗り」についてトークを展開。今田が「最高ですよ、前乗り。なかなかできないでしょ？」と問いかけると、若林アナは「なかなかできないです。私、今、レギュラー番組の、私以外のメンバーがハワイに行ってるんですよ。ハワイロケに行ってて。私だけお留守番なんですけど。『よるのブランチ』っていう番組なんですけど」と現状を明かした。
今田が驚くと、若林アナは「私は今田さんとのラジオがあるから」と強調。今田は「うそついてはる！顔真っ赤っ赤にしてうそついてる！」と即座にツッコミを入れたが、若林アナは「本当！ほんま！ほんまほんまほんま！ほんまです！みんなだけ行ってるので。『耳金』を選びました。だから本当に皆さんにもイヤホンをギュッと耳の奥に詰めて聴いてほしい！歯食いしばって今、赤坂にいますから」と必死に訴え、笑いを誘った。
