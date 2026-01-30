BAGEL & BAGELの期間限定新作♡野菜×燻製で満たすヘルシーベーグル

忙しい毎日でも、からだにやさしくおいしいものを選びたい。そんな想いに寄り添うBAGEL & BAGELから、季節感と満足感を両立した期間限定メニューが登場しました。緑鮮やかな野菜を使ったベーグルと、燻製の香りが食欲をそそるサンドイッチは、軽やかなのにしっかり満たされるのが魅力。ランチにも小腹満たしにも活躍する、新しいおいしさをこの機会に味わってみてください♡

緑が香るほうれん草チーズ

ほうれん草とチーズ

価格：294円（税込）

ほうれん草を生地に練り込み、チーズをトッピングして香ばしく焼き上げた季節限定ベーグル。野菜のやさしい風味とチーズのコクが調和し、食事系にもアレンジしやすい一品です。フレッシュ野菜をたっぷりはさんで、ヘルシーに楽しむのもおすすめ。

販売期間：2026年2月4日（水）～なくなり次第終了

販売店舗：全国のBAGEL & BAGEL※一部お取り扱いのない店舗もございます。

VANILLABEANSのプレミアムライン始動♡至高のショーコラが誕生

燻製香るご褒美ベーグルサンド

燻製チキンナッツ



価格：748円（税込）

リンゴチップで丁寧に燻した若鶏もも肉に、ブロッコリーとローストアーモンドを合わせたベーグルサンド。

豊かな燻製の香りに、隠し味のピーナッツバターがコクをプラスし、最後まで飽きずに味わえます。ヘルシーながら満足感の高い大人のサンドです。

販売期間：2026年2月4日（水）～なくなり次第終了

販売店舗：全国のBAGEL & BAGEL※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※画像はイメージです

今だけ味わえる季節の一皿

野菜の彩りと燻製の香り、どちらも楽しめるBAGEL & BAGELの期間限定メニューは、日常にちょっとした特別感を添えてくれます。からだを気遣いながらも、しっかりおいしいのがうれしいポイント。

数量限定での販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。自分へのご褒美ランチや、ほっと一息つきたい日に選びたくなる新作をぜひ堪能してみてください♪