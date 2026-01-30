´¨µ¤ºÆÅþÍè¡ÄÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·ÙÊóµéÂçÀã¡¡ÀÄ¿¹¤Ï81Ç¯¤Ö¤êÀÑÀã167Ñ¡¡¡Ö´¨¤µËº¤ì¤ë¡×É¹ÅÀ²¼´ÑÂ¬¤ÎÅÔÆâ¤Ç¥«¥Ë¤ä¥¢¥ó¥³¥¦¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏÆé¡×À¹¶·
ÆüËÜÎóÅç¤ËºÆ¤Ó¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÃæ¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÆéÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤ª¤¤¤·¤¤Æé¤Ç²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè½µ¤«¤é¤ÎºÇ¶¯´¨ÇÈ¤ËÂ³¤29Æü¤«¤é¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³¡¦Å×ÇÈ»Ô¤Ç¤Ï30ÆüÁáÄ«¤«¤é½»Ì±¤¬Àã¤«¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤Ï¡Ö°ìÈÕ¤Ç¤À¤¤¤ÖÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤Î¤¦¤«¤éÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·Áá¤á¤Ëµ¯¤¤Æ½üÀã¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤Ï¡¢°ì»þ¡¢167cm¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¡£Ê¿Ç¯¤Î2.5ÇÜ°Ê¾å¤È¡¢1·î¤È¤·¤Æ¤Ï81Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤Ï30Æü¸áÁ°3»þ²á¤®¤ËÉ¹ÅÀ²¼4.5ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£
¸áÁ°8»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤ò²¼²ó¤ê¡¢¤¤¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¸áÁ°6»þÁ°¤ËÉ¹ÅÀ²¼0.5ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£
Ãë²á¤®¤Ë¤Ï9.3ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÉ÷¤¬¶¯¤¯ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¸ø±à¤Ç¤Ï½Ü¤Îµû¤äÌîºÚ¡¢Æù¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¤´ÅöÃÏÆé¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥·¥¤¥¿¥±¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥Î¥³¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡ÖÁÛ¤¤¤ÎÂû °ìÈÖ½Ð½Á¤¤Î¤³Æé¡×¤ä»³·Á¸©¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤â¼Ñ¡×¤â¡£
¤µ¤é¤ËÆÃÂç¤ÎÂçÆé¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¤Î¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¢¤ó´Î¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö³¤¤Î¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤¢¤ó¤³¤¦´ÎÆé¡×¡£
¤½¤·¤Æ»³Íü¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¦¤Û¤¦¤È¤¦¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤ÈÌ£Á¹¥³¥¯¤Ç²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é20¼ïÎà¤ÎÆé¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÃÈË¼ÉÕ¤¤Î¥Æ¥ó¥È¤âÀß±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨¶õ¤Î²¼¤Ç¤³¤½Æé¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¡Ö´¨¤¤¤«¤é¤³¤½Æé¤¬¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é´¨¤µ¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï2·î1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£