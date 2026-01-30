見た目がかわいいと思う「岐阜県のお土産」ランキング！ 2位「水まんじゅう」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSの普及もあり、味の良さはもちろんのこと、思わず誰かに見せたくなるような「パッケージの可愛さ」が選ぶ際の大切な基準となっています。旅の思い出を彩り、贈った相手の心もパッと明るくするような、ビジュアルに優れた名品をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「岐阜県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「透明の中に色が入っていて、お菓子とは思えない程見た目が綺麗で可愛いと思った」（20代男性／長崎県）、「見た目のレトロ感が可愛くて好きです」（20代女性／東京都）、「ぷるんとしてまるっとしていて可愛らしいから」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
※販売期間は4月下旬〜9月下旬
回答者からは「見た目のレトロ感が可愛くて好きです」（20代女性／東京都）、「5種類の異なる猫の顔が描かれたお饅頭は、猫好きにはたまらない圧倒的なかわいさです。それぞれの猫（三毛、サビ、とらなど）によって、中の餡の種類が異なるだけでなく、一匹一匹の表情が少しずつ違っていて、手作りならではの温かみを感じます。路地裏を歩く猫たちをイメージしたというコンセプトも素敵で、箱の中にぎゅっと詰まった姿は、まるで猫たちがこちらを覗いているかのようです。食べるのがもったいなくなるほど愛くるしいビジュアルは、岐阜の城下町の風情ともマッチしています」（30代男性／愛知県）、「猫の表情がひとつひとつ違っていて、まるで小さな置物のように可愛いおまんじゅうだからです。色合いも柔らかく、見ているだけで癒されます。縁起物としても喜ばれやすく、贈り物にぴったりのデザインだと感じました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：水まんじゅう（金蝶園総本家）／51票2位は、大垣の名物「水まんじゅう」です。葛とわらび粉を使った半透明の生地から中のあんが透けて見える姿は、涼やかでプルンとした愛らしさがあります。職人の技が光る、水の都・大垣ならではの風情を感じさせる名品です。
1位：招福猫子まんじゅう（稲豊園）／75票1位は、飛騨高山の老舗が作る「招福猫子まんじゅう」でした。路地裏の野良猫をイメージし、5匹それぞれ毛柄や色が異なるという手の込んだ逸品です。職人の手作業で作られるその表情は、猫好きならずとも目尻が下がる可愛らしさ。贈り物として絶対に喜ばれる、岐阜を代表する「かわいいお土産」です。
