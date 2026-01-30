「書き初めで金賞」松嶋尚美、美人娘の快挙に「すごい才能がありそう」「やった〜おめでとう」絶賛の声
元オセロ・松嶋尚美さんは1月29日、自身のInstagramを更新。「書き初めで金賞」を取った美人な娘のショットを披露しました。
【写真】松嶋尚美の美人娘
また、「鉛筆は、良い言い方をすれば、『個性的』 悪く言えば『ぐちゃぐちゃ』やのに笑 毛筆は上手い！なんで？」と、硬筆と毛筆のギャップに疑問を抱いたことをユーモアたっぷりに明かしています。娘の意外な才能に、驚きと喜びがあふれた投稿です。
ファンからは、「ララちゃん綺麗な字ですねー」「めちゃくちゃ美文字ですね〜」「やった〜おめでとう」「芸術的センスが備わってる感じがする〜」「えっ？めっちゃ綺麗 絵もうまいしなんかすごい才能がありそう」「素晴らしい」「うーまっ！！」と、絶賛の声が集まりました。
「やった〜おめでとう」松嶋さんは「ララが学校の書き初めで金賞を取りました！ やったー！でかしたララちゃん」とつづり、1枚の写真を投稿。娘が満面の笑みで自身の作品を高く掲げる姿です。目元はスタンプで隠されていますが、美しい口元から美人ぶりが伝わってきます。「夢の実現」と用紙いっぱいに力強い文字が広がり、左上には金賞の札が付けられています。
