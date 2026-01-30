お笑い芸人・フォーリンラブのバービーさんが手がける、PEACH JOHNとのコラボブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」から2月4日、新作コレクションがリリース。グラビアアイドル・タレントの風吹ケイさんをモデルに起用した新ビジュアルが公開されました。バービーさんのデザインのインスピレーション源となった「自然への回帰」をテーマに、コレクションの魅力を表現しています。



【写真】バービー＆風吹ケイ

「気高いおっぱい」をコンセプトに展開するルフルダダは、バービーさんの「自分自身を好きになる下着を届けたい」という想いが込められたコレクションだ。今回の新作では、発売以来大好評の「クイーンブラ」の新デザインをはじめ、新型の「自由のブラ」、さらに汗の悩み対策のために誕生した、服を着たまま脱ぐことができる「激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ」をラインナップしました。



「クイーンブラ」は、「自然への回帰」をテーマにした新デザイン。波や地層を思わせるウェーブ柄のレースはこだわりが詰まったオリジナルデザインです。超脇高設計のサイドベルトが脇肉をしっかりホールドしながらも、ソフトワイヤーかつサイドボーンなしの仕様で、苦しくない着け心地を実現している。上下辺ともくい込みにくく、背中までなめらかに整えることでスタイルアップ効果も。



「自由のブラ だって好きなんだもん」は、レトロフェミニンなスカーフ柄風プリントでカップを覆い、配色レースを縦長にレイヤードした華やかさが印象的。フロント下辺にはギャザーを寄せたストレッチレースをあしらい、中央にスリットを入れることで、甘さの中に大人の抜け感をプラスしています。



トップスの下に仕込むことで激汗もしっかり吸収し、汗ジミやニオイ、不快感といった悩みをケアする高機能インナー「激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ」も登場。表面には撥水加工を施し、トップスへの汗ジミを防止するほか、脇の下に生地がしっかり当たる設計でワキ汗も逃さずキャッチ。コットン95%のやさしい肌ざわりで、長時間の着用も快適です。両脇のワンタッチテープで前後の身頃を留める構造により、トップスを着たまま首元から引き抜いて脱げる点が魅力です。



販売は、PEACH JOHN公式通販サイト、全国のPEACH JOHN店舗（一部店舗を除く）、および外部通販サイトのZOZOTOWN、Wacoalウェブストア、.st（ドットエスティ）