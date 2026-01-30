中国の科学者が量子探査ネットワークを構築、暗黒物質探索に新たな道

中国の科学研究チームがこのほど、中国東部の安徽省合肥と浙江省杭州に量子探査ネットワークを構築することにより、宇宙の謎である暗黒物質（ダークマター）の探査精度を大幅に向上させました。関連する成果は1月29日、国際的学術誌の「ネイチャー」に掲載されました。

宇宙において、26．8％にも達するとされるダークマターは光を発せず、通常の物質との電磁力による相互作用も起こしませんが、重力を通じて星系の動きに影響を及ぼし、宇宙構成の鍵となる部分とされています。

中国の科学研究チームが構築した量子探査ネットワークは、合肥と杭州に設置された5台の超高感度量子センサーで構成されており、衛星時刻を利用した精密同期を実現し、協調作動する分散型の宇宙信号の「監視ネットワーク」を形成しました。独自開発の量子増幅技術を活用することで、研究チームは捕捉した微弱信号を100倍に増強し、先進的なネットワーク信号識別技術と組み合わせることで、宇宙からの信号の「監視ネットワーク」全体の検出感度をこれまでになかった全く新しいレベルに引き上げました。

この研究はダークマター探査の新たな道を開いたものであり、そのネットワーク化と分散型探査の手法は将来的に他の宇宙の謎を解くためにも応用が可能です。研究チームは今後、この量子探査ネットワークをさらに広く精密に展開する計画です。世界規模でのネットワーク構築や宇宙空間での配備などの方法により探査の感度を大幅に高め、ダークマターの神秘のベールを剥がしていくことが期待されています。（提供/CRI）