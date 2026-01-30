リコとロイ、いよいよ最終決戦へ！これまでの仲間たちが集結した最新ビジュアルを解禁！：ポケットモンスター
テレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」は、ついに始まるエクスプローラーズとの最終決戦に向けた、最新ビジュアルを公開しました。
【動画】ポケットモンスター最新話 見逃し配信はこちら
本日公開されたビジュアルでは、パゴゴ（リコのテラパゴス）の周りをリコ、ロイ、ドット、ウルトとそのパートナーポケモンたちが囲んでいます。さらに、エクスプローラーズから取り戻した六英雄ポケモンや、新たに味方として加わったアメジオとソウブレイズ、白いジガルデ（パーフェクトフォルム）など、たくさんのトレーナーやポケモンたちが集結しており、最終決戦の行方に期待が高まるビジュアルとなっています。
加えて、今後の新展開に向けた最新映像も公開となりました！ラクリウム消滅には18テラスタイプの強いポケモンとトレーナーが必要だと判明した今、迫る最終決戦のための仲間が必要に…。ネモ、ボタンなど、これまでリコたちが絆を結んできたトレーナーたちは、最終決戦にどう関わってくるのか…！？
ラクリウムを消滅させ、エクスプローラーズの野望を止めることはできるのか！？
迫るエクスプローラーズとの最終決戦…これからの展開も見逃せません！
【アニポケ新展開PV】
次週放送の第126話ではポケモンフレンダの豪華プレゼントキャンペーンを実施予定！
「冬もアニポケ！アゲアゲプレゼントキャンペーン」が実施決定！
「アニポケイラストのクリアゴールドでキラキラ光るフレンダピック5枚セット」と「フレンダキャリー」の2つの賞品をセットにして、50名様にプレゼントいたします。
2月6日（金）放送のアニポケで発表されるキーワードを見て、HPから応募！ぜひご参加ください！
さらに、ルカ役として郄橋ひかるが再登場！
次週2月6日（金）放送予定の第126話には、第53話、67話で登場した、ロズレイドがパートナーのルカが再登場！
郄橋ひかるさんが、ルカ役のゲスト声優として、再びアニメに登場します。
第126話では、ルカの友達・ボッコがスワンナを繰り出しリコとバトル…！？久しぶりの再登場、お見逃しなく！！
2月6日（金）放送／第126話「負けられないバトル！試される絆！！」
ストロングスフィアの発売を止めるため、オレンジアカデミーを訪れたリコたち。クラベル校長のはたらきかけで、校内での使用は禁止することができた。しかし、かつてテラスタル研修で一緒だったボッコは納得がいかない…。ボッコからバトルを申し込まれるリコ。負けたらストロングスフィア禁止を解除―！？
テレビアニメ「ポケットモンスター」に関する情報は公式HP、公式Xをチェック！
公式X：@anipoke_PR
公式HP
見逃し配信中！