銀座コージーコーナー”ひなまつり限定ケーキ”が登場！ 華やかなプチケーキアソートなど全7種
「銀座コージーコーナー」は、1月23日（金）から、ひなまつり限定ケーキの予約を、全国の生ケーキ取扱店およびネット予約サイトで受付中だ。
【写真】超キュート！ ひなまつり限定ケーキ一覧
■豊富なラインナップ
今回3月3日（火）のひなまつりに合わせて登場するのは、子どもの健やかな成長と幸せを願うお祝いの席を華やかに彩ってくれる、限定ケーキ全7種。
「ひなパーティー（8個入）」は、おだいりさまをイメージした「バナナホイップクリームとマンゴークリーム」のタルトや、おひなさまをイメージした「苺クリームとラズベリークリーム」のタルトを中心に、春の訪れを感じるプチケーキを組み合わせたアソートボックスとなっている。
さらに、おだいりさまとおひなさまのかわいい砂糖菓子を飾った扇形のデコレーションケーキ「ひなおうぎ」は、苺風味と抹茶のスポンジで”ひなまつりカラー”に仕上げた「苺」と、チョコチップ入りのクリームをココアスポンジで挟んだ「チョコ」の2種類が用意されている。
そのほか、”桃の節句”にちなんで、黄桃入りクリームを使用した「ひなショートデコ」や、苺風味と抹茶のシフォンスポンジにクリームを重ねた「ひなシフォン」、プチデコレーションケーキのペアセット「おだいりさまとおひなさま」など、シーンにあわせて選びやすいケーキが多数そろう。
【写真】超キュート！ ひなまつり限定ケーキ一覧
■豊富なラインナップ
今回3月3日（火）のひなまつりに合わせて登場するのは、子どもの健やかな成長と幸せを願うお祝いの席を華やかに彩ってくれる、限定ケーキ全7種。
「ひなパーティー（8個入）」は、おだいりさまをイメージした「バナナホイップクリームとマンゴークリーム」のタルトや、おひなさまをイメージした「苺クリームとラズベリークリーム」のタルトを中心に、春の訪れを感じるプチケーキを組み合わせたアソートボックスとなっている。
そのほか、”桃の節句”にちなんで、黄桃入りクリームを使用した「ひなショートデコ」や、苺風味と抹茶のシフォンスポンジにクリームを重ねた「ひなシフォン」、プチデコレーションケーキのペアセット「おだいりさまとおひなさま」など、シーンにあわせて選びやすいケーキが多数そろう。