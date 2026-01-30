２０２４年、伊勢崎市で家族３人が死亡した事故で危険運転致死傷などの罪に問われている男の裁判が３０日開かれ、検察側は懲役２０年を求刑しました。

元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）は、２０２４年５月、伊勢崎市の国道１７号、上武道路で酒を飲んでトラックを運転し乗用車２台に衝突。車に乗っていた家族３人を死亡させたなどとして危険運転致死傷などの罪に問われています。

これまでの裁判で鈴木被告は、「アルコールを飲んだ事実はない」と危険運転致死傷罪を否認しています。

３０日の公判で検察は、事故当時、被告の血中アルコール濃度は酒気帯び運転の基準値の５倍以上で、危険で異常な運転を繰り返していたと指摘しました。そのうえで、３人もの尊い命を奪うなど結果は極めて悲惨で重大であり、常習的に飲酒運転を繰り返していたなどとして鈴木被告に危険運転致死傷罪の法定刑の上限である懲役２０年を求刑しました。

一方、弁護側は、事故当日のドライブレコーダーの映像に飲酒している様子は映っておらず、血中アルコール濃度は推定値であるとして運転に影響していたか断定することはできないと主張。危険運転にあたるわけではなく過失運転致死傷罪にとどまると述べ結審しました。

鈴木被告は最終陳述で、「これから深く反省しながら償っていきたい」などと述べ、遺族に向かい床にひざまずいて謝罪しました。

判決は来月１３日に言い渡されます。