広島市内中心部にウズベキスタンの伝統料理を味わえる飲食店がオープンしました。

安村恵美記者「中区に新しくオープンしたこちらの料理店。外観はなんとウズベキスタンの世界遺産がモチーフにしているそうです」

中区立町にオープンしたひと際目立つ外観の「ウズベキスタン・パレス」。異国情緒あふれる店内では本格的なウズベキスタン料理を楽しむことができます。

ランチセットにある「プロフ」は野菜や牛肉、スパイスと一緒にお米を炊き上げた伝統料理。

こちらはウズベキスタンのぶっかけうどんと言われる「ラグマン」。クミンやチリパウダーなどのスパイスが使われたポピュラーな麺料理です。

客「ミネストローネに麺入れた感じ。全然クセはない」「すごい感動した。ウズベキスタンの時代が来たんだと思って。（旅行で行って）ウズベキスタンが好きになってこのレストランが開くのを心待ちにしていました」

ウズベキスタン・パレス アフマドジョン・ムキムジョノフさん「ウズベキスタン料理の最大の特徴は素材の味をそのまま生かし、強いソースや辛いスパイスとかあんまりないからシンプルな素材の味がたっぷり楽しめるかなと思います」

店は、ランチとディナーの時間に営業していて、食や空間を通じてウズベキスタンの魅力を知ってほしいとしています。